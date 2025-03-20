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總統公布財劃法、總預算明Deadline 政院持續研議救濟

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供
行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供

行政院所提「114年度中央政府總預算」、「財政收支劃分法」修正案覆議遭否決，依照時程，總統府最遲要在明天公布。監察院已開第一槍宣布聲請釋憲、暫時處分，行政院今天並未表態是否跟進，強調一切合法合憲的救濟方式都在持續研議中，有決定會適時對外說明。

立法院會12日否決今年度中央政府總預算案、財劃法覆議案，行政院長卓榮泰日前表示，今年度總預算以及財劃法修正都將讓政院窒礙難行，會持續尋求救濟方式並向民眾說明。

預算遭大幅刪減的監察院已拍板將在賴總統公布總預算後，聲請釋憲與暫時處分，行政院是否跟進引發關注。

行政院發言人李慧芝今天在行政院會後記者會上指出，今年度中央政府總預算案及財劃法修正案覆議案被否決後，21日總統將公布，行政院會持續研議合法合憲的救濟方式，有決定會適時說明。

普遍認為，合法合憲救濟包含聲請釋憲、暫時處分，依法送出追加預算、請立法院同意動支預備金，及加速解凍預算。

此外，行政院長卓榮泰曾提出，財劃法覆議案若未成立，行政院也可以提出新版本。

針對修法進度，李慧芝指出，財劃法涉及國家財政合理分配，因此要經過審慎討論，才能做出最謹慎且完善的規劃，之前財政部與主計總處已開會聽取學者專家、地方政府意見，盼藉此討論出最合理的垂直與水平分配方式，也會盡速提出修法規劃。

行政院 財劃法

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