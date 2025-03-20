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防陸滲透17項因應策略 卓揆：4月將拍板各項計畫

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

賴總統日前舉行國安高層會議，宣布5大國安威脅與17項因應策略。行政院已開會，要求各部會下周二前擬定計畫、盤整法令修訂和進度，預計月底完成彙整。4月上旬，行政院長卓榮泰將親自主持會議，律定行動計畫及法制化期程並定期管考，落實後續工作。

卓榮泰指出，3月13日總統主持國安高層會議，針對台灣當前所面臨的五大威脅，包括中國對我國家主權的威脅、對國軍的滲透以及間諜活動的威脅、混淆國人對國家認同的威脅、藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透的威脅，以及藉由「融合發展」吸引台商、台青的威脅，提出了17項的因應策略。

卓榮泰表示，為落實17項因應策略，他已指示行政院秘書長龔明鑫及政務委員馬永成在昨日召開會議，邀請各部會就所涉及的相關策略，須於下周二前擬定應有計畫，並盤整相關法令修訂時程和進度。

卓榮泰指示，此案請行政院副院長鄭麗君於3月底彙整，4月上旬他將親自召開會議，聽取各部會因應方案，並律定各項行動計畫、策略及法制化期程，請首長務必在期程內配合規劃與落實執行。之後將依照各部會所提出的計畫內容及相關時程做定期管考，落實總統提出的17項因應策略，逐步完成行政院在國安高層會議後的接續工作。

卓榮泰 國安

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