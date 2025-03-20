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【重磅快評】沒有選擇核電機會？曾文生最沒資格喊冤

聯合報／ 主筆室
台電董事長曾文生（左）到立法院備詢，對在野陣營認為台電不用核電的批評大喊「對台電不公平」、「有失公道」，因為「台電沒有選擇機會」。記者林伯東／攝影
台電董事長曾文生（左）到立法院備詢，對在野陣營認為台電不用核電的批評大喊「對台電不公平」、「有失公道」，因為「台電沒有選擇機會」。記者林伯東／攝影

總統府氣候變遷委員會副召集人童子賢昨天盛讚核能，並稱若讓核電幫忙，可以每年替台灣省下N千億元，在野陣營則質疑因執政黨廢核導致電價大漲；台電董事長曾文生坦承，因核能機組除役，影響台電收入，但也喊冤稱台電沒有機會選擇核電。但問題是，以核養綠公投早就都通過了，台電從來就不缺選擇核電的機會，曾文生這場戲演得太假了。

立法院教育及文化委員會召委昨天舉行「核子反應器設施管制法」修法公聽會，和碩董事長童子賢以錄影的方式參與，他列舉核能供電穩定、用地小、不排碳、經濟實惠、韌性好等五大優點，並指核電成本是一度電1.42元，讓核電幫忙，可以每年替台灣省下N千億元；在電價即將調漲之際，童子賢的發言再度受關注。

童子賢發言固然備受矚目，但其實美方表態更左右民進黨政府對核能的態度。美國在台協會處長谷立言日前宣稱，美國願為台灣提供天然氣、核能等能源，還提及美日等國因AI相關產業電力需求開始使用核能，民進黨內已出現兩派意見激烈交鋒，從相關官員回應童子賢談話的內容，已可看出梗概。        

核能安全委員會副主委張欣在公聽會中即表示，若核子反應器設施管制法修法通過，仍須審慎評估安全性、可行性及執行效益後，決定是否提出申請。經濟部長郭智輝更進一步表示，如果立院通過核管法修法，經濟部及台電會按照法令來執行，但核能占發電比例並不高，若核二、核三持續運轉是否真的能讓台電賺錢，還要再評估。但總體看來，反核似乎已不是鐵板一塊。

根據清華大學教授葉宗洸的估算，若核二、核三機組延役持續運轉，足可讓台電一年賺進超過600億元。台電董事長曾文生也打起算盤，指核二廠1號、2號機及核三廠1號機除役，影響台電去年的收入是273億元，占台電累虧比例很低，核電除役對電價影響並不如外界想像那麼大。但好笑的是，他竟對在野陣營認為台電不用核電的批評大喊「對台電不公平」、「有失公道」，因為「台電沒有選擇機會」。 

台電真的如曾文生所言「沒有機會選擇核電」嗎？2018年11月24日九合一大選合併舉行以核養綠公投，當時同意票達589萬5560張，不同意票僅401萬4215張，有5成4的民意是支持以核養綠，結果民進黨政府唯一做的是拿掉電業法第95條第1項，即廢除「核能發電設備應於中華民國一百十四年以前，全部停止運轉」之條文。

當時行政院還明白表示，核一、核二和核三都已錯過申請延役的時機，不可能延役；核四就算重啟，也要到2025年才能商轉，到時候電力已足夠，不必再使用核能。擺明即使公投已過，民意還是抵不過黨意，非核家園神主牌依然屹立。   

如今曾文生卻說台電沒有選擇核電的機會，稍有常識者都清楚，台電的選擇機會是被民進黨政府剝奪；2018年公投之後一一應證，核一、核二和核三均如預期先後除役，核四也未重啟，一切都照著2025非核家園的方向在走；唯一有變的是北部電力缺口達200億度，如果時間倒轉，核四能商轉，一年發電量即有200億度，問題迎刃而解，更別說核一、核二延役也可提供逾200億度的發電量能。  

2018年以核養綠公投時，曾文生是經濟部次長，核二廠2號機是在2023年除役。核三廠1號機是在去年除役，都是曾文生轉任台電董座任內發生的事；曾文生一路參與其事，他應該是最沒有資格說台電沒有選擇核電機會的人之一，如今卻跑出來喊冤，豈不笑掉天下人的大牙嗎？

台電 核能 核電

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台電董事長喊冤…沒機會選擇核電

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