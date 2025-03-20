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民進黨：國民黨虛構、假設性公投毫無意義
國民黨將提出反廢死、反戒嚴公投。民進黨今天表示，國民黨所提的二項公投案，是虛構、假設性提案，在法律上根本站不住腳。
民進黨發言人吳崢表示，國民黨主席朱立倫提出反廢死、反戒嚴公投，但當前台灣既無廢死，也無戒嚴，為何提出如此荒謬公投？如同行政院長卓榮泰所述「不要在黑暗房間找兩隻不存在的黑貓」，令人相當困惑。
律師黃帝穎表示，國民黨提出反廢死公投跟反戒嚴公投，但戒嚴及廢死根本是不存在的政策，明顯不符合公投法明文規定「重大政策」的法律要件，因此國民黨針對法律上不存在的事項進行公投提案，法律上站不住腳。
黃帝穎指出，誤以為國民黨提出反戒嚴公投，是想真心懺悔，向人民道歉過去對台灣實施全球最長的違法戒嚴，國民黨曾經長期違法戒嚴，現在突然提反戒嚴的公投，國民黨更應為自己違法戒嚴先向人民道歉。
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