京華城案庭訊 沈慶京主打有病拚保外醫治：大便大出5個「方糖」般血塊

台北地方法院今開庭審理威京集團主席沈慶京行賄民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇案，押解沈出庭，沈辯「完全沒有任可犯罪」；沈說，他待在台北看守所發生身體從沒有出現過的現象，還「大便大出像方糖一樣的5個血塊」。

法官許芳瑜就沈的犯罪事實爭點整理、想訊問羈押事宜，不過，一如預料，沈慶京主攻健康問題，他仍坐輪椅出庭，告訴法官身體有多差。

沈慶京說，羈押期間他健康惡化「濕疹就不必談了」，他在監曾6次全身發抖，每次發抖50到70個小時，自今年2月起血壓上升，上周五飆170、180；沈說，他以前血壓不高，前天看腎臟科，醫生建議可開始吃降血壓藥，又拿血壓曲線圖給法官看。

沈慶京說，過年期間，他有次大便竟排出5個像方糖一樣大的血塊，在監時每天看病「昨天看了3科，前天看了2科」；沈說「生有何患？死有何懼？」他並不怕死，但關在監獄確實會造成他加速死亡。

沈慶京的律師蘇振文說，依台北看守所的新聞稿建議，沈應採取更高階的醫療措施，沈換藥要在無菌的環境下操作，但假日並無醫護人員在監，要由室友協助沈換藥，因此傷口會反覆地感染，希望有保外醫治機會。

事實上，沈慶京多次出庭都強調身體不適合再羈押，許芳瑜認為，沈已花費太多時間在處理同樣的事，而蘇振文再就看守所、醫診證明多有爭執，許露出不耐煩表情說，法官沒有要敵對與為難沈慶京，但依辯護人所言「那看守所要怎樣運作管理？」

許芳瑜庭前整理檢方起訴犯罪事實，請沈慶京表示意見。沈的律師徐履冰說，只要是客觀的敘述都同意，但夾敘夾議的都爭執；蘇說，不同意法官今天訊問被告，因為訊問被告要在調查證據以後，才會知道要承認什麼？要否認什麼？

蘇振文的話，第2次讓許芳瑜有情緒反應，反問律師「是不是聽不懂我在說什麼」，還對律師團說，法官當然可以問被告的意見「但你們的意見要不要先統合一下？」

針對犯罪事實，沈慶京從輪椅起身說，去年4月曾登報指台北市前市長林欽榮在容積率上霸凌他，就被控行賄柯分，沈說，威京旗下企業的人做什麼，他不一定能掌控，他能控制的只有獨董、董事，連經理人都很難管。

檢方控訴，沈慶京透過鼎越開發前董事長朱亞虎連繫柯文哲的前辦公室主任蔡壁如，沈表示並沒有印象，但承認在市府見過前都發局長林洲民。沈說，林洲民告訴他沒有永久存在的12萬0284平方公尺的允建樓地板，林是在欺騙柯文哲。

檢察官認為，沈慶京透過7個人頭戶行賄柯文哲共210萬元，沈則表示，他有捐款給民眾黨是事實，但不是行賄，忘記有沒有跟集團財務經理張志澄聊過，捐款名義人有印象的，只有秘書劉芷安。

檢察官又控訴沈2022年9月20日到10月17日透過秘書吳彩仙提領1500萬元行賄柯，沈反控檢察官以「挑選過的」證據起訴他，沈說，他從未和柯談過對價，且按理說，柯文哲比應曉薇重要，給應4500萬元卻只給柯1500萬元，起訴很矛盾。