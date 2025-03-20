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「我準備好了」 劉和然成立臉書粉絲團

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市副市長劉和然今天成立臉書粉絲團。圖／摘自劉和然臉書
新北市副市長劉和然今天成立臉書粉絲團。圖／摘自劉和然臉書

鎖定2026新北市長寶座，各路人馬暖身中，藍營熱門人選之一新北市副市長劉和然今天成立Facebook臉書粉絲團，要「和你顧新北」。個人簡介中劉和然強調，從校長到副市長，從拿粉筆到推動市政，他始終以市民的需求為優先。城市治理除了壯闊建設與人文底蘊外，更重要的是照顧每位市民，讓每個人都被看見、被關心。

第一篇粉專貼文「我準備好了！！」該文是雙北世界壯年運動會備戰影片，內容指出自己在這次雙北世界壯年運動會報名了桌球與壘球。

雖然文章沒有表態參選，不過近期各路人馬備戰2026市長選舉，這段影片被認為是劉和然對外界表態自己已經開始備戰，也已經報名2026。

尤其「人生無限」四字，也強調自己從理化老師、中學校長、教育局長、環保局長、市府副祕書長到副市長的驚奇人生經歷，「和世界挑一場」，也象徵準備好挑戰新職位。

大頭照，劉和然也放上去年參與富邦悍將開球活動照片，其中37背號，是自己截至去年從事公職37年象徵，頗具深意。

劉和然

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