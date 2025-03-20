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民進黨全力相挺大罷免 台中藍議員批掛羊頭賣狗肉

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民進黨台中市議會黨團加入二階罷免藍委行動，不僅代收連署書，還會協助訓練志工、後勤與行政作業。記者陳敬丰／攝影
民進黨台中市議會黨團加入二階罷免藍委行動，不僅代收連署書，還會協助訓練志工、後勤與行政作業。記者陳敬丰／攝影

台中市是大罷免指標縣市，6藍委全數進入二階罷免，繼民進黨「人民是頭家」首場政策宣講在台中開講，民進黨中央黨部昨宣布，全國各縣市黨部與黨公職服務處轉為民主連署站，協助大罷免。國民黨台中市議員痛批，政治力介入罷免，根本「掛羊頭賣狗肉」，呼籲國民黨中央黨部應有所作為。

台中罷免6藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、顏寬恒、江啟臣、楊瓊瓔等罷免行動全數邁入二階連署；民進黨台中市議會黨團今開記者會，力挺大罷免，不僅代收連署書，還會協助招募訓練志工。

國民黨中市議員楊大鋐表示，民間團體發起的罷免，當政治力介入，會把原本的焦點模糊，且民進黨是執政黨，等於政府的資源間接下放至罷免，運用政府力量干擾民間活動。

楊大鋐說，罷免進入二階連署後，綠營民代早已介入，民進黨宣示力挺大罷免後，介入力道恐更大更猛，對中四與中六兩藍委的影響甚大，呼籲國民黨中央黨部應該有所作為。

民進黨中市議員陳雅惠說，中六是罷免熱區，民進黨協助大罷免後，地方罷免熱度升溫，服務處已陸續收到各區連署書。她說，罷免不適任立委是全民責任，呼籲藍委懸崖勒馬，尊重民意，重視民生，不要為了反對而反對。

民進黨中市議員張芬郁說，大里不是罷免熱區，服務處從3月7日就設置全台連署點，陸續收回各區連署書，最遠是南投的民眾來連署。張芬郁強調，罷免不適任立委是全民責任，呼籲大家用行動守護台灣。

民進黨台中市黨部主委陳清龍表示，大罷免升溫，且愈來愈熱絡，台中會按照民眾黨中央黨部的規劃持續宣講，並加強力道正面宣講民眾黨團的問政表現，並表態反對惡罷。

國民黨 民進黨 罷免

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