政院提修法 OIU免稅優惠再延10年、新增解任董監事事由

為推動我國成為「亞洲資產管理中心」，行政院會今天確認提出相關修法，已屆期的國際保險業務分公司（OIU）租稅優惠將延長10年至2035年，期間得免徵營利事業所得稅、營業稅、印花稅及免予扣繳所得稅措施；另也修法，新增解任董監事4種不法行為，促進公司治理。

OIU租稅優惠於2015年啟動，今年2月落日，為擴大我國保險業國際市場的經營，提升國際保險業務銷售保險商品競爭力，政院今天拍板「國際金融業務條例」第22條之16修正草案，將OIU租稅優惠延長至2035年12月31日止，修法後可回溯，解決壽險業者擔憂的空窗問題。

金管會指出，修法後可提供保險業者進行商品研發誘因，以利OIU保險商品的多元化，提高保戶購買商品意願，並透過OIU協同國際金融業務分行（OBU）與國際證券業務分公司（OSU）業務之推動，共同擴大我國資產管理業務發展，加深我國金融市場國際化程度。

此外，現行投保法僅針對操縱股價、內線交易、期貨詐欺等三種不法行為，投保中心可代表投資人提起訴訟、要求解任，卻與訴訟實務不符，行政院會另通過「證券投資人及期貨交易人保護法」部分條文修正草案。

修法草案明訂，增列公司董事或監察人若涉有證券詐欺、非常規交易、侵占、背信等不法行為，不論其是否執行所任公司業務，投保中心均得提起代表訴訟、解任訴訟，即使該董監已轉任其他公司，投保中心仍可提解任訴訟，正在審理中的案件也可適用新法。

依據現行規定，董監事經判決解任確定後，3年內不得擔任上市櫃或興櫃的董事、監察人，同時規範投保中心需在知悉不法情事2年內、或事發10年內提解任訴訟。

另考量近年商業法院訴訟案件激增，修法放寬投保中心執行業務的支出及費用限制，除了現行當年度保護基金孳息外，新增歷年保護基金孳息賸餘撥回基金的累積數，因應保護機構未來業務發展。