北檢函文醫院問沈慶京戒護就醫、能否提訊 檢方：與檢察官視察無扞格

威京集團主席沈慶京「密室審訊」一說引發議論，台北地檢署今指出，該公文意旨是向醫院了解沈慶京是否符合戒護就醫，及沈的身體狀況可否提訊到北檢訊問，如果身體狀況不能提訊可否到醫院訊問等，公文內容與檢察官前往醫院「視察」沈的身心狀況並無扞格，此案應回歸法院審理，外界切勿模糊焦點。

北檢函衛生福利部台北醫院公文內容指出，「三、被告沈慶京現雖於貴院醫治，其身心狀況是否得由本署提訊到署，以利保障被告沈慶京之答辯權？亦請貴院說明並檢附認定依據。四、倘被告沈慶京之身心狀況不宜由本署提訊應答，為保障被告沈慶京之答辯權，本署檢察官得否到院訊問?亦請貴院說明並檢附認定依據。」

北檢表示，函文意旨是要了解沈慶京的身心狀況是否符合羈押法規定，被告罹患疾病經醫師評估認有必要時，看守所得護送醫療機構醫治情形，另考量被告答辯權，也詢問醫院沈慶京是否適合由本署提訊到署，「倘」不宜提訊應答，本屬檢察官得否到院訊問等情，函請醫院盡速查復。

檢方強調，檢察官依羈押法第106條規定前往醫院「視察」瞭解沈慶京身心狀況，與公文詢問戒護就醫及提訊被告一事，並無扞格，並非指檢察官到醫院訊問。

北檢認為，該案檢察官偵查中偵查作為及相關函文資料，皆已附在偵查卷證移送法院審理，該公文並非秘密文件，任何程序或實體的爭議，均應理性在法院審理程序中具體主張，由法院依法審酌判斷。而非於法庭外爭執，模糊焦點。