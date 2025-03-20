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要求公職具結 李來希：無良政權要靠順民狀羞辱人？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
全國公務人員協會榮譽理事長李來希。 報系資料照片
全國公務人員協會榮譽理事長李來希。 報系資料照片

陸委會近日發函要求我國公職需具結不具大陸身分證或戶籍。全國公務人員協會前理事長李來希質疑，下一階段恐會針對退職軍公教提出要求，與其說是「切結書」，不如說是「順民狀」。

李來希指出，稍有法律常識的人都知，簽署切結書無法預先免除任何法律責任，也無法遏止想犯法的人，違法行為無論簽署甚麼書，都是違法行為，法律上都是可以問責，不違法行為法律上無責，簽不簽署都是無意義的行為，那為什麼要勞師動眾要求特定對象簽署？讓人不解。

李來希酸，切結書的簽署像是一般的儀式性行為，好似阿扁及文武百官在總統府宣誓任職「不舞弊不浪費」公帑的文書，宣誓完了照常貪汙、循私舞弊、濫用親人，成了笑話。

李來希說，要求人民簽署無作為義務的文件，根本就是違法的作為，簽署沒有擁有特地地區的居住證、居民證或是所謂的國籍文件，猶如要求人民簽書「沒有借貸」的契約一樣，既然沒有借錢，何須對外自我表白式的簽署任何文書？

他質疑，要求人民簽書毫無法律效力的所謂切結書，從現職軍公教人員擴張到國營事業、財團法人從業人員，下一階段恐怕會針對退職軍公教人員提出要求，然後會不會要求全民一起來簽署？除了羞辱當事人之外，沒有任何意義。

李來希批評，講白了這個無良政權要求的是一張「順民」同意書，不僅是羞辱人，更重要的是顯示這個政權對自己的行事作為沒有信心，除了要靠一張「順民狀」來彰顯自己的存在價值，耍耍嘴皮找人鬥嘴之外，已無任事能力了。

切結書 李來希 法律

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