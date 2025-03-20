軍公教調薪法制化方案仍躺在政院 黃國昌批「踢皮球」

軍公教調薪機制法制化討論多時，行政院人事總處人事長蘇俊榮今天表示，人事總處方案已經在去年12月呈報行政院，就等著送立法院審議。不過民眾黨立委黃國昌質疑，人事總處去年承諾年底要提出，如今還在踢皮球，令人嘆為觀止。

黃國昌詢問蘇俊榮，去年9月答應年底會將「軍公教調薪機制法制化」送到立法院，還承諾不會跳票，但真的有送來嗎？蘇俊榮回應，人事總處在去年12月6日已經簽呈行政院，政務委員林明昕12月7日召開會議審查，現在就等送到立法院審議。

黃國昌質疑「現在大家又是在打假球嗎？」他強調，軍公教調薪機制法制化是人事總處今年重要工作目標，行政機關這樣皮球踢來踢去真的令人歎為觀止。黃國昌抨擊，若要等行政院送案「大概要等到天荒地老，到2028年都不會送來」。

黃國昌追問，針對軍公教人員待遇調整草案，民眾黨已正式提案，若要求召委排案，人事總處會反對或樂觀其成？蘇俊榮回應「樂觀其成。」

國民黨立委林倩綺則提醒，在合理指標下，公務員薪資應該每年有些調整，人事行政總處應盡快處理調薪法制化，不要讓大家覺得加薪都要看氣氛、等訊息，感覺有太多行政決策干預。