快訊

地牛翻身！中午12時52分花蓮規模3.8地震 最大震度花蓮4級

掐死馬國女大生為何連無期徒刑都撤銷？ 更一審解釋減刑原因

咳嗽救星？「無糖綠＋半糖紅」偏方熱議 醫證實：有科學依據

聽新聞
0:00 / 0:00

軍公教調薪法制化方案仍躺在政院 黃國昌批「踢皮球」

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
軍公教調薪機制法制化討論多時，行政院人事總處人事長蘇俊榮表示，人事總處方案已經呈報行政院。遭民眾黨立委黃國昌質疑「還在踢皮球」。圖／立法院國會頻道
軍公教調薪機制法制化討論多時，行政院人事總處人事長蘇俊榮表示，人事總處方案已經呈報行政院。遭民眾黨立委黃國昌質疑「還在踢皮球」。圖／立法院國會頻道

軍公教調薪機制法制化討論多時，行政院人事總處人事長蘇俊榮今天表示，人事總處方案已經在去年12月呈報行政院，就等著送立法院審議。不過民眾黨立委黃國昌質疑，人事總處去年承諾年底要提出，如今還在踢皮球，令人嘆為觀止。

黃國昌詢問蘇俊榮，去年9月答應年底會將「軍公教調薪機制法制化」送到立法院，還承諾不會跳票，但真的有送來嗎？蘇俊榮回應，人事總處在去年12月6日已經簽呈行政院，政務委員林明昕12月7日召開會議審查，現在就等送到立法院審議。

黃國昌質疑「現在大家又是在打假球嗎？」他強調，軍公教調薪機制法制化是人事總處今年重要工作目標，行政機關這樣皮球踢來踢去真的令人歎為觀止。黃國昌抨擊，若要等行政院送案「大概要等到天荒地老，到2028年都不會送來」。

黃國昌追問，針對軍公教人員待遇調整草案，民眾黨已正式提案，若要求召委排案，人事總處會反對或樂觀其成？蘇俊榮回應「樂觀其成。」

國民黨立委林倩綺則提醒，在合理指標下，公務員薪資應該每年有些調整，人事行政總處應盡快處理調薪法制化，不要讓大家覺得加薪都要看氣氛、等訊息，感覺有太多行政決策干預。

行政院 軍公教 黃國昌

延伸閱讀

獨／相信柯文哲 黃國昌：沒看到錢放口袋 否則絕不容忍

新增七天國定假日 勞長：有討論空間

民眾黨「人民要當家」宣講板橋出發 發放DM揭民進黨弊案

民眾黨周日新北問政宣講 黃國昌：六頁文宣才夠刊登民進黨惡行

相關新聞

政院提修法 OIU免稅優惠再延10年、新增解任董監事事由

為推動我國成為「亞洲資產管理中心」，行政院會今天確認提出相關修法，已屆期的國際保險業務分公司（OIU）租稅優惠將延長10...

【重磅快評】沒有選擇核電機會？曾文生最沒資格喊冤

總統府氣候變遷委員會副召集人童子賢昨天盛讚核能，並稱若讓核電幫忙，可以每年替台灣省下N千億元，在野陣營則質疑因執政黨廢核...

軍公教調薪法制化方案仍躺在政院 黃國昌批「踢皮球」

軍公教調薪機制法制化討論多時，行政院人事總處人事長蘇俊榮今天表示，人事總處方案已經在去年12月呈報行政院，就等著送立法院...

為剴剴案提修法重判虐童 王鴻薇：會與民眾黨溝通

「剴剴案」引眾怒，國民黨立院黨團今上午舉行記者會，正式宣布將啟動修法，虐童致死者處死刑或無期徒刑。是否會就修法和民眾黨溝...

獨／相信柯文哲 黃國昌：沒看到錢放口袋 否則絕不容忍

台北地方法院審理京華城及政治獻金案，今天首度提訊民眾黨前主席柯文哲等人，民眾黨主席黃國昌也將到場旁聽。黃國昌預告未來每次...

被問選新北市長？黃國昌稱讚侯友宜還說：一棒接一棒

新北市長侯友宜今天主持汐東線開工，民眾黨主席黃國昌立委也到場，藍白對於下屆新北市長如何整合布局受到關注。被問到是否選新北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。