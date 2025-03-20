剴剴案 國民黨：民進黨別再用廢死神主牌忽視社會共識

男童剴剴遭凌虐致死案昨天開庭，上千名陳抗群眾聚集。國民黨今舉行記者會指出，反對實質廢死，對惡意虐童零容忍，國民黨將務實改革補全社會安全網，不能再讓兒童成為制度漏洞的受害者，更不允許民進黨繼續用政治操作掩飾問題。

國民黨發言人楊智伃指出，剴剴案從2023年迄今引起社會關注，昨天街頭有很多來自各地的父母或公民團體到現場為剴剴哀悼，國民黨會成為大家的後盾；反觀民進黨的神主牌廢死已默默地執行，透過大法官釋憲完成實質廢死。國民黨提出反實質廢死公投案，就是希望接下來所有會面對死刑的案件，都能順利判刑、執法。

楊智伃指出，剴剴案讓社會非常悲痛，國民黨去年七月成功推動「刑法286條」三讀修法，加重虐童刑責，主要針對加重虐童刑責，對於未滿7歲，犯刑法第286條第1項至第4項之罪者，加重其刑至2分之1；多位國民黨立委也提案要求虐童最高可處死刑；但當時民進黨政府的法務部統統反對，她呼籲民進黨不要再用廢死的神主牌來忽視台灣社會的共識。

新北市議員江怡臻說明，國民黨立委不僅加重虐童的刑責，也提出兼顧兒少性剝削的相關修法，並主張五大訴求，包括性暴力犯罪防制四法，盡速檢討翻修；設立性犯罪專責小組、成立性犯罪者資料系統，強化執法效率；運用區塊鏈技術合作查緝，使罪犯無所遁形；支持性暴力受害者創傷修復心理諮商系統；公共設計中納入反偷拍，杜絕違法偷拍等。

江怡臻表說，民進黨已經長期執政了，竟然還在怕刑罰太重而無用。民進黨立委沈伯洋、鍾佳濱等僅強調行政預防，認為加重刑法效果有限，反對無限期加重刑罰，也質疑死刑的嚇阻效果。民進黨團幹事長吳思瑤還在委員會拖延「刑法286條」的修法，阻擾衛福部長上台針對剴剴案專案報告備詢。

台北市議員鍾沛君說質疑，國民黨提案加嚴修法、祭出死刑，民進黨卻龜龜縮縮，民進黨要的是阻止下一個剴剴的悲劇，還是政治紅利？民進黨真的想懲罰虐殺幼童的人，還是一部無止境的政治提款機？只會在北市議會炒作要開臨時會沒開成，請問專案報告，民進黨議員來質詢了幾個人？

鍾沛君表示，台北市這一年來，她提出質詢方向，包括增加訪視次數，提高訪員待遇，重視保母評鑑及保母的心理健康；台北市做了增聘訪視員，提高薪資待遇，且訂定新的考核調薪制度，擴張訪視員的能量；且在中央統一法規還在研議的情況中，台北市已將長期收滿3名以上兒童托育服務者的訪視次數，從4次提升到6次。

鍾沛君也問，「剴剴案」民進黨從中央到地方做了什麼？敢不敢攤出來跟國民黨好好比一比？如果不敢，就是在吃人血饅頭，就是把兒虐案當成政治提款機，非常噁心。