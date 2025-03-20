簡舒培批蔣萬安獨裁後代 北市府反擊：指桑罵槐卓榮泰？

民進黨北市議員簡舒培昨爆料，指市長蔣萬安出手「加嚴」罷免團體辦活動，未來罷團所有活動都須申請集會遊行，並批蔣「不愧是戒嚴獨裁者後代?」市府發言人李政軒反擊，這項新改制是源於行政院長卓榮泰希望加強維安，反擊簡議員的評論，也讓人疑惑是否在指桑罵槐？認為「出手的卓院長是所謂戒嚴的獨裁者？」

李政軒表示，對於議員的指控，昨天晚上台北市警局已經有明確說明，這一項新的改制是源於行政院長卓榮泰及內政部長，希望活動能加強維安。李說，以簡議員的資深，一定了解警局是中央地方一條鞭，一定是支持與遵循中央的相關規定。

李也反擊說，簡舒培的評論，也讓人疑惑議員是不是在指桑罵槐？認為出手的卓院長，是這個所謂戒嚴的獨裁者。警察局都會有詳細具體說明。警察局有發現相關的陳情與訴求，也認同中央的方向，回歸這樣的機制，強化維安的部署。