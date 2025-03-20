重罰剴剴案! 王鴻薇：國民黨10提案納死刑 民進黨零提案

遭保母虐死的「剴剴案」引眾怒，民進黨控國民黨立院黨團不關心，此刻才想「蹭」案求聲量。國民黨團今早臨時舉行記者會，書記長王鴻薇指控在剴剴案發生時，國民黨團共有15個提案修法，其中有10個提案主張修法納入死刑或無期徒刑，民進黨卻「零提案」，她並宣布將啟動修法，虐童致死者處死刑或無期徒刑。

王鴻薇和國民黨團首席副書記長羅智強今舉行記者會，駁斥民進黨指國民黨蹭剴剴案。王鴻薇說，民進黨團總召柯建銘辦公室助理周軒在網路上帶風向，稱國民黨在立法院衛環委員會擋剴剴案專案報告，又來蹭剴剴案。

王鴻薇說明，目前公民連署已經提出修正刑法第271條，增設虐童致死者應處無期徒刑且不得假釋或死刑。在剴剴案發生時，立院裡一共有15個提案修法，包括藍委黃健豪、徐巧芯、廖偉翔、王育敏、楊瓊瓔、蘇清泉、國民黨團、柯志恩、徐欣瑩、陳超明、賴士葆、陳菁徽、盧縣一、許宇甄和魯明哲等15個提案，其中有10個提案把死刑納入修法，「重點是當時民進黨沒有任何提案」。

王鴻薇指出，當時國民黨團提案修正刑法第286條，對於未滿6歲之人犯凌虐者，處7年以上有期徒刑，因而致人於死處死刑或無期徒刑；致重傷者處有期徒刑或10年以上有期徒刑。民進黨沒有提案，現在有臉說國民黨蹭剴剴案？民進黨身為執政黨，到底有什麼臉指責在野黨？

王鴻薇駁斥國民黨擋剴剴案專案報告的指控。她表示，實際狀況是當天為當時衛環委員會召委王育敏排案，就是針對剴剴案專案報告，而民進黨團用發言干擾 ，讓專案報告無法進行，民進黨團幹事長吳思瑤占據備詢台，讓會議無法進行，所以必須排除。民進黨控王育敏是兒福聯盟董事，請問這跟專案報告何干？真正擋專報而不讓衛福部長上台的就是民進黨團。

王鴻薇也說，很多人質疑國民黨團有這麼多提案，為什麼最後沒有死刑跟無期徒刑？因法務部、民進黨反對，全部都有立法院公報可資證明，民進黨委員發言都在立院公報，民進黨立委沈伯洋出來講當時說了什麼話，是不是反對？民進黨立委鍾佳濱當時是不是認為不妥？

王鴻薇強調，剴剴案在各委員辦公室接收很多民眾陳情，國民黨團會再繼續提案修正刑法，虐童致死者處死刑或無期徒刑，以回應關心凱凱案民眾、公民團體的心聲。 再次提案凌虐兒童致死者加重騎行 到無期徒刑或死刑

羅智強說，民進黨針對虐童重判零提案，因廢死就是民進黨黨綱，所以不敢提。民進黨把關心虐童案說成是蹭，國民黨今天就提案，對於虐童致死者判處死刑或無期徒刑，歡迎民進黨來蹭，如果不跟進，有何資格站出來說要為虐童案發聲？國民黨團堅決主張要「還命於民」，反對實質廢死政策。

羅智強提出反實質廢死三條路徑，第一是著手立法，請民進黨跟進。第二是提出「反實質廢死公投」，公投主文很清楚，廢棄民進黨執政下，要求法官判死須一致決。第三是民進黨保護加害者的防禦網就是拖延死刑執行，上次賴清德總統可能因民意壓力執行了一個，還有36個三審定讞死刑犯沒消息，要不要給個交代？