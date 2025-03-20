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影／監院裁罰沒入木可公司收入 黃珊珊：依法提出救濟

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
民眾黨立院黨團主任陳智菡（圖）表示，監院擴權裁罰，將政治人物的「非政治獻金」視同政治獻金，若不以同標準查「賴桑小舖」、「小英商號」，就是「棒打在野黨、護航執政黨」的政治打手。記者邱德祥／攝影
民眾黨立院黨團主任陳智菡（圖）表示，監院擴權裁罰，將政治人物的「非政治獻金」視同政治獻金，若不以同標準查「賴桑小舖」、「小英商號」，就是「棒打在野黨、護航執政黨」的政治打手。記者邱德祥／攝影

監察院昨天透過新聞稿指出，廉政委員會審議通過「113年總統、副總統選舉擬參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金會計報告書收支情形」查核報告，柯文哲裁處374萬元罰鍰、沒入5579萬3888元，簽證會計師端木正移付懲戒。

黃珊珊上午在立法院受訪時表示，監察院是政治獻金的主管機關，可以依法審視政治獻金有無核實申報，但是不應該把所有「非政治獻金」視同政治獻金，監察院如此擴權裁罰，不僅無視相關法規，更是侵害人民權益，政治獻金本應如實申報，既然有錯漏就應該補正，黃珊珊也強調曾多次要求補正，監察院卻拒絕，「監察院顯然沒有要讓我們補報，因此會依法提出相關救濟」。

黃珊珊說，有關柯文哲演唱會與木可公司販售小物所得，均屬有相當對價的正當商業行為，依法繳納娛樂稅、營業稅、營利事業所得稅等，非屬政治獻金的捐贈收入，監察院裁處沒入，顯然於法不合，也有重大違誤。黃珊珊質疑，監察院是否要以相同標準徹查「賴桑小舖」、「小英商號」，如果不查就是雙標，淪為執政黨打手。

黃珊珊表示，會計師錯報漏報進而虛報，根據相關司法偵查結果，證明柯文哲是受害者，漏報與錯報金額均有相關金流，經過善後小組查證比對，皆有相關支出憑證與金流，全數用於2024年總統大選，儘管多次向監察院申請補正，然而至今都尚未獲得同意，監察院明知柯文哲與其他相關當事人羈押禁見，而且所有憑證正本也都遭到法院扣押，根本無法如期查對帳目，仍然選擇延誤補正開罰，還發布新聞稿撇清責任，政治獻金案仍在台北地方法院調查審理，監察院搶先羅織莫須有罪名，迎合上意真可謂用心良苦。

立委黃珊珊上午在立法院受訪時表示，監察院是政治獻金的主管機關，可以依法審視政治獻金有無核實申報，但是不應該把所有「非政治獻金」視同政治獻金，監察院如此擴權裁罰，不僅無視相關法規，更是侵害人民權益。記者邱德祥／攝影
立委黃珊珊上午在立法院受訪時表示，監察院是政治獻金的主管機關，可以依法審視政治獻金有無核實申報，但是不應該把所有「非政治獻金」視同政治獻金，監察院如此擴權裁罰，不僅無視相關法規，更是侵害人民權益。記者邱德祥／攝影

政治獻金 柯文哲 監察院

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