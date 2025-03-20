影／監院裁罰沒入木可公司收入 黃珊珊：依法提出救濟

監察院昨天透過新聞稿指出，廉政委員會審議通過「113年總統、副總統選舉擬參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金會計報告書收支情形」查核報告，柯文哲裁處374萬元罰鍰、沒入5579萬3888元，簽證會計師端木正移付懲戒。

黃珊珊上午在立法院受訪時表示，監察院是政治獻金的主管機關，可以依法審視政治獻金有無核實申報，但是不應該把所有「非政治獻金」視同政治獻金，監察院如此擴權裁罰，不僅無視相關法規，更是侵害人民權益，政治獻金本應如實申報，既然有錯漏就應該補正，黃珊珊也強調曾多次要求補正，監察院卻拒絕，「監察院顯然沒有要讓我們補報，因此會依法提出相關救濟」。

黃珊珊說，有關柯文哲演唱會與木可公司販售小物所得，均屬有相當對價的正當商業行為，依法繳納娛樂稅、營業稅、營利事業所得稅等，非屬政治獻金的捐贈收入，監察院裁處沒入，顯然於法不合，也有重大違誤。黃珊珊質疑，監察院是否要以相同標準徹查「賴桑小舖」、「小英商號」，如果不查就是雙標，淪為執政黨打手。