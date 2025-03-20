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獨／相信柯文哲 黃國昌：沒看到錢放口袋 否則絕不容忍

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。記者林澔一／攝影
民眾黨主席黃國昌。記者林澔一／攝影

台北地方法院審理京華城及政治獻金案，今天首度提訊民眾黨前主席柯文哲等人，民眾黨主席黃國昌也將到場旁聽。黃國昌預告未來每次開庭他都會到場，並強調清廉跟公開透明一向是民眾黨的價值，他仍相信柯文哲的清廉，「我沒有看到他拿錢，放進自己的口袋裡面。」

台北地檢署偵辦京華城容積弊案，依照貪汙治罪條例起訴柯文哲等11人，台北地方法院今天召開準備程序庭，黃國昌與柯家人也都將到場旁聽。

黃國昌接受本報專訪時坦言，京華城案對民眾黨的衝擊非常大，檢調單位去年搜索中央黨部，對他個人也造成很大的震撼，民眾黨在京華城案沒有角色，搜索票怎麼會開在中央黨部，而民進黨作為現在的執政黨，搜索國內主要在野黨更是讓人震驚。

黃國昌批評，自己看完起訴書非常驚訝，因為內容不僅充滿臆測，更多的是檢察官主觀評價，比較像是政治攻擊的文書，對於柯文哲進行人格攻擊，犯罪要件也幾乎沒有證據支撐，整個偵辦過程違反法律原則，站在民眾黨的立場，無法接受執政者利用媒體與檢調追殺政治對手。

黃國昌直言，台灣曾經走過國民黨威權統治時期，大家都以為已經民主化、走向法治道路，沒想到還會再度發生這樣的事情，「今天如果柯文哲可以被這樣對待，明天任何人也都可能被這樣對待」，盡管站出來可能被質疑偏袒自家人，然而民眾黨始終在捍衛台灣的司法程序。

黃國昌說，他以前很反對也討厭國民黨，透過威權統治把司法當成工具，按照相同的看法跟標準，當然也絕對無法容忍民進黨，想要把台灣帶回已經道別的道路，接下來在所有公開的法庭審理，民眾黨很多幹部只要時間許可，大家都會盡可能選擇出席旁聽，「我們不是為柯文哲個人，而是更在意司法程序的公正性。」

黃國昌也說，清廉跟公開透明一向是民眾黨的價值，自己至今還是相信柯文哲的清廉，因為在過去相處的這段時間，看得出來對方就是生活簡單的人，一大早起來就工作，忙到晚上回家睡覺，所有精力都花在維持民眾黨，也把所有資源都用在民眾黨，完全沒有看到錢被放進個人口袋，「否則以我的個性跟標準，絕對不會容忍。」

柯文哲 民眾黨 黃國昌

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