民進黨：柯文哲政治獻金案半年前道歉 如今卻甩鍋

監察院昨天對民眾黨前主席柯文哲政治獻金案，裁處罰鍰374萬元、沒入5579萬餘元，民眾黨批評監察院政治辦案。民進黨發言人吳崢今天表示，柯文哲去年8月率全體黨公職為假帳案道歉，說會釐清真相，柯當時自己都說真的錯了，怎麼會主管機關現在要裁罰又甩鍋。

吳崢表示，對於監察院行使憲法上賦予職權，尊重也不評論，但民眾黨進行政治攻擊非常荒謬，網路上影片都還在，去年8月29日，柯文哲帶領民眾黨全體黨公職開記者會，向社會深深一鞠躬道歉，大家都還記得這個畫面。

吳崢指出，柯文哲當時說，「抱歉，真的沒有處理好政治獻金，出現假發票、報假帳、申報不實狀況，賠掉了財政紀律、社會對民眾黨的信任」。當時民眾黨還承諾，會盡速把政治獻金的帳釐清，到底短報多少、多少是名目跟帳目不實會盡速清點，再向社會完整報告。

吳崢質疑，去年8月29日到現在，已經超過半年，民眾黨有針對政治獻金盤點好、對社會完整交代嗎？到底帳算出來差多少、錯多少，有多少發票漏登、登錯、開錯，這些事情有給社會交代嗎？並沒有，民眾黨選舉的帳報不好，就去把帳釐清，不要過了半年沒給交代，主管機關要裁罰又甩鍋。