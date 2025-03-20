民進黨團：「剴剴案」 國民黨先包庇、再消費

劉姓保母姊妹涉虐死男童「剴剴案」，北院昨開庭，場外多人集結籲不得假釋，也引發藍綠政治攻防。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，國民黨對剴剴案是先包庇，再消費，還造謠，請國民黨不要再如此面目猙獰地對一個年輕逝去的生命。

吳思瑤指出，對剴剴案的關心有兩種，一種是如民進黨立委林月琴、郭昱晴，全程關心案情，也投入虐童相關法條的修正、精進；另一種是如國民黨立委，在衛環委員會包庇國民黨立委王育敏，不顧王育敏當時仍是兒福聯盟董事身分，繼續讓她擔任主席，不迴避、只逃避，依舊在球員兼裁判。

吳思瑤說，國民黨現在造謠，稱民進黨立委阻擋加重虐童刑責修法，但刑法286條加重刑責相關修法過程，民進黨團也做出加重刑責主張，且經過朝野協商各黨簽字，民進黨是少數黨，修法方向修法方向各黨共識，是要怎麼擋？刑責若不夠嚴格可以再討論，但用這種方式消費一個年輕消逝的生命，太不應該。

民進黨立委林月琴表示，國民黨不要整天只會喊死刑，而且只喊死刑不去處理制度，是不負責任的做法。民進黨在這一年來，已在兒少權法裡，針對收養制度提出13條修法，持續精進收養制度，並加強督導兒福聯盟，行政院也將兒童托育服務法納入優先法案，更加強來加強保母管理。