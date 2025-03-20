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涉詐助理費判緩刑5年 竹市議員陳治雄：服務處不會撤

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
新竹市議員陳治雄因助理費案獲判緩刑5年，他表示，會再與律師討論，一切尊重法院判決，但服務處不會撤，持續提供選民服務。圖／本報資料照片
新竹市議員陳治雄因助理費案獲判緩刑5年，他表示，會再與律師討論，一切尊重法院判決，但服務處不會撤，持續提供選民服務。圖／本報資料照片

新竹議員陳治雄被控在議員期間，利用人頭詐領助理費279萬元，新竹地方法院依利用職務機會詐取財物罪共4罪，判刑2年，褫奪公權4年，緩刑5年。對此陳治雄表示，會再與律師討論，一切尊重法院判決，但服務處不會撤，持續提供選民服務。

陳治雄連任3屆市議員，為人海派、問政認真，參加許多公益活動，也是國民黨資深的忠貞黨員，媒體人出身的他，曾擔任新竹市前市長林政則的市長室秘書，2014年參選新竹市西區市議員，以高票當選，從事選民服務10幾年，深受選民支持，如今傳出涉貪助理費被判刑，選民都難以置信。

陳治雄供稱，身為民意代表，沒有投資，入不敷出，助理費用都是用在選民服務、人事開銷及服務處的租金，有時地方活動如廟會等要求贊助，有許多看不到的開銷，才會這樣使用。

新竹地院法官也認為，陳治雄擔任新竹市議員期間，非無建樹，然為支應議員服務等龐大開銷而詐得助理費用，犯罪情節非惡性重大，其犯罪情狀顯可憫恕，酌情減輕刑責，且他犯後自首、繳清犯罪所得，顯見悔悟。

對此判決陳治雄表示，是否上訴，會再與律師討論，一切尊重法院判決，但服務處不會撤，持續提供選民服務，因女兒陳思妤也對從政及服務有興趣，近期已跟著他勤跑基層、提供選民服務，未來也會持續爭取選民支持。

國民黨團總召陳慶齡受訪表示，獲判緩刑他個人認為或許是最好的狀況，雖國民黨團的席次會再少1席，只剩12席，但不會影響黨團的運作，而陳治雄的女兒陳思妤近來也勤跑基層，黨團都很肯定，將接棒延續父親的服務。

新竹市議會法制室表示，還未收到法院相關判決，但會依地方制度法規定，如果判刑確定，就會由內政部予以解除其職權，非由地方政府或議會決定。

國民黨 新竹 議員

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