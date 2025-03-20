柯文哲違反政治獻金「被指裁罰機關」 中選會反批法盲

監察院查核民眾黨前主席柯文哲總統選舉期間政治獻金專戶，認定違反政治獻金法，昨裁處374萬元罰鍰、沒入5579萬3888元。中選會表示，有網友發文稱裁罰機關為中選會，但政治獻金法法律主管機關為內政部，執行辦理機關暨裁罰機關為監察院，「切勿自己法盲，就胡亂造謠。」

中選會今表示，近日有則選務網路造謠不斷被散布，還胡扯亂指依政治獻金法規定，違反該法裁罰機關為中選會，「這確定是造謠」，因政治獻金法之法律主管機關為內政部，執行辦理機關暨裁罰機關為監察院，有關政治獻金申報暨裁罰等相關事項，並非選務機關權管範疇。

中選會指出，有心人士造謠，還刻意胡扯亂指政治獻金法第38條規定、中選會負責政治獻金管理並執行罰則，但問題是，「政治獻金法根本沒有第38條」政治獻金法全文最多就只有36條，且該法第33條已明確規定裁罰機關，「切勿自己法盲，就胡亂造謠」、「切勿未經查證，就隨意散布謠言」。

另外針對罷免案，中選會表示，罷免案一階提議並沒有提議簽署期間限制問題，只有「提出」的時間限制規定；但二階連署特別禁止偷跑行為，但有心人士還是刻意造謠選務機關標準不一，此類法盲行徑核與法令規定暨事實基礎有所不符，選務機關為依法辦理選務，並無任何差別待遇。