柯文哲獻金案遭裁罰 黃珊珊提申訴：監院顯沒要讓補報

民眾黨前主席柯文哲涉嫌侵占政治獻金，監察院裁處新台幣374萬元罰鍰、沒入5579萬3888元。民眾黨政治獻金善後小組召集人黃珊珊今表示，政治獻金本應如實申報，既然有錯漏就應該補正，「監察院顯然沒有要讓我們補報，因此會依法提出相關救濟。」

監察院昨天透過新聞稿指出，廉政委員會審議通過「113年總統、副總統選舉擬參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金會計報告書收支情形」查核報告，柯文哲裁處374萬元罰鍰、沒入5579萬3888元，簽證會計師端木正移付懲戒。調查啟動源於台北市議員林延鳳等5人向監察院提出檢舉。

黃珊珊上午在立法院受訪時表示，監察院是政治獻金的主管機關，可以依法審視政治獻金有無核實申報，但是不應該把所有「非政治獻金」視同政治獻金，監察院如此擴權裁罰，不僅無視相關法規，更是侵害人民權益。

黃珊珊說明，有關柯文哲演唱會與木可公司販售小物所得，均屬有相當對價的正當商業行為，依法繳納娛樂稅、營業稅、營利事業所得稅等，非屬政治獻金的捐贈收入，監察院裁處沒入，顯然於法不合，也有重大違誤。

黃珊珊質疑，監察院是否要以相同標準徹查「賴桑小舖」、「小英商號」，如果不查就是雙標，監察院不只是「只打蒼蠅不打老虎」的廢物酬庸院，棒打在野黨護航執政黨，憲政機關自我閹割，淪為執政黨打手。

黃珊珊指出，政治獻金支付木可公司授權金，經過善後小組對帳結果，木可公司與競選總部訂有委託授權管理契約，處理應援小物兌換事宜，授權金額屬於合約爭議，因此將依法請求返還，並非故意違反法定支出項目。

黃珊珊表示，會計師錯報漏報進而虛報，根據相關司法偵查結果，證明柯文哲是受害者，漏報與錯報金額均有相關金流，經過善後小組查證比對，皆有相關支出憑證與金流，全數用於2024年總統大選，儘管多次向監察院申請補正，然而至今都尚未獲得同意。

黃珊珊說，監察院明知柯文哲與其他相關當事人羈押禁見，而且所有憑證正本也都遭到法院扣押，根本無法如期查對帳目，仍然選擇延誤補正開罰，還發布新聞稿撇清責任，政治獻金案仍在台北地方法院調查審理，監察院搶先羅織莫須有罪名，迎合上意真可謂用心良苦。

黃珊珊強調，民眾黨多次向監察院申請補正，目前手上握有約2300萬元憑證，政治獻金本應如實申報，既然有錯漏就應該補正，「但是到目前為止，監察院顯然沒有要讓我們補報的意思」，因此針對相關裁罰跟沒入，民眾黨會依法提出相關救濟。