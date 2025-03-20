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盧比歐：川普的政策是台灣現狀不應被武力改變

中央社／ 華盛頓19日專電

美國國務卿盧比歐今天受訪表示，美國的政策向來是不應以武力或任何方式強迫改變台灣的地位，這是總統川普的政策，也將持續是他的政策。「當他做出政策決定時，他是認真的」。

盧比歐（Marco Rubio）回應保守派主持人修伊特（Hugh Hewitt）提到台積電董事長暨總裁魏哲家日前在白宮會見川普，「是件大事」，這是否表示美國決心支持台灣時，做出上述答覆。

美國能否阻止中國領導人習近平攻擊台灣方面，盧比歐說，他認為可以透過讓奪取台灣的代價高於習近平所認為的益處來拖延及嚇阻。

他指出，習近平希望奪回台灣成為他掌權時期的「代表性成就」。因此，這是非常微妙的局勢。美國的政策維持不變，不認為應該透過暴力或脅迫來改變現狀。

此外，美中高峰會何時舉行全球關注，川普17日提到習近平「不久的將來」將訪美。盧比歐談到相關問題時表示，「川習會」無疑會舉行，但目前還沒有安排。會議的背後需要有一個理由，「我們必須知道他們要討論什麼，以及會議的結果會是什麼」。

他也重申在聽證會上對中國的看法，表示21世紀的歷史將取決於美中關係。「我相信中國認為自己正在成為地表最強國家」，這不可避免，是遲早的事。

他表示，如果中國最終在競爭及創新等方面超越美國，那是一回事。但如果美國單方面讓中國在不遵守相同規則下崛起，「那就是我們的問題了」。過去20年來，這種情況一直在發生。

盧比歐也說，過去有人認為應該允許中國在貿易、商業和智慧財產權等規則上作弊，最終中國會變得富有，而當中國變得富有時，「就會變得和我們一樣」。

「事實並非如此。他們變得富有，但並沒有變得和我們一樣」。

他表示，中國將成為富裕而強大的國家，美國需要與中國接觸，不這麼做是不負責任的，「但我們也不想生活在一個我們依賴中國來獲取所需物資的世界」。

川普 美國 習近平

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