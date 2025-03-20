賴總統定調中國為境外敵對勢力 美學者：必要之舉

總統賴清德定調中國為境外敵對勢力，還將恢復軍事審判制度。美學者今天分析，北京意圖併吞台灣且挑釁行為加劇，賴總統了解這個現實；恢復軍事審判是根除間諜問題的必要之舉，且強化反滲透作為是為了嚇阻及加強韌性，而非挑釁對岸。

賴總統13日召開國安高層會議，針對中國統戰滲透威脅提出因應策略，包括恢復軍事審判制度、針對申請中國證件進行必要清查。他說，中國已是台灣反滲透法所定義的境外敵對勢力，必須更積極因應。

對此，華府智庫「全球台灣研究中心」（GlobalTaiwan Institute）副主任鄭哲軒（John Dotson）以電子郵件回覆中央社記者詢問表示，賴總統所言甚是，中國在共產黨政治控制下，意圖就是併吞台灣，北京為達此目的而挑釁加劇，賴總統認知到這個現實。

賴總統日前指出，中國處心積慮對國軍進行滲透及間諜活動，去年涉及共諜案遭起訴的現役及退役軍人就占共諜案比例達66%，為因應此類威脅，未來將恢復軍事審判制度。

鄭哲軒表示，自己先前曾呼籲台灣政府採取更嚴厲的措施打擊間諜行為，台灣國安機構面臨嚴重間諜問題，但近年來，違法者只受到輕罰；恢復軍事審判制度是根除這類問題的必要之舉。

另外，華府智庫「捍衛民主基金會」（TheFoundation for Defense of Democracies）資深研究員辛格頓（Craig Singleton）受訪表示，雖然中國軍演經常是新聞頭條，但「認知作戰才是真正的戰場」，這包括利用影響力行動、滲透和經濟籌碼從內部削弱台灣。

他分析，北京認為台灣的開放社會使其成為容易被顛覆的對象，賴總統的言論顯示了越來越多人認為，這些「低調」行為其實破壞力不亞於軍事威脅。

當前正值兩岸情勢緊張之際，辛格頓認為，賴總統這項宣布是針對中國加大對台施壓的反應措施，恢復軍事審判制度、加強反滲透措施顯示了更積極的國安立場。「這項舉措是為了嚇阻、韌性，並非挑釁」。

前美國國防部長辦公室中國科科長、現為韓美研究所非常駐研究員（Institute for Corean-American Studies,ICAS）的包士可（Joseph Bosco）受訪表示，同意賴總統將中國定調為境外敵對勢力，不僅是對台灣，對美國等西方國家來說亦是如此。

鄭哲軒也認為，美國關注台灣政策的人大多會樂見台灣採取更嚴厲的措施打擊間諜及揭露統戰行為。

美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）17日在玉山論壇致詞時，肯定賴總統提出打擊中國間諜活動和影響的行動，將進一步提升美台合作能力。

美國國務院一名發言人也說，已看到賴總統的政策建議；面對中國軍事、經濟、資訊及外交壓力，美國將持續支持台灣。