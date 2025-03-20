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北市綠委恐過罷免一階 黨內避拉高仇恨曝「雙吳上台」戰略

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
相較主張第二階段熱戰藍營，民進黨北市同樣也有面臨罷免立委吳沛憶、吳思瑤，綠營北市黨部表示，北市辦政策宣講將爭取讓雙吳上台闡述理念增添曝光，但兩人罷免若進入二階不主張熱戰，但會視兩人想法從旁給予協助。圖／聯合報系資料照
相較主張第二階段熱戰藍營，民進黨北市同樣也有面臨罷免立委吳沛憶、吳思瑤，綠營北市黨部表示，北市辦政策宣講將爭取讓雙吳上台闡述理念增添曝光，但兩人罷免若進入二階不主張熱戰，但會視兩人想法從旁給予協助。圖／聯合報系資料照

罷免延燒，民進黨北市立委吳沛憶、吳思瑤面臨罷免，黨內評估未來通過第一階段，民進黨北市黨部表示，政策宣講北市場次，將爭取讓「雙吳上台」闡述理念添曝光，但兩人罷免若進入二階，仍不主張熱戰，避免拉高仇恨值，但會視兩人想法從旁協助。

綠營人士分析，雖然藍營操作罷免第一階段不如預期，但雙吳罷團陸續已補件，看起來通過第一階段沒有問題，進入第二階段國民黨將傾全黨之力協助罷團，民進黨除了罷藍委外，自家立委也要顧好，否則最慘恐「賠了夫人又折兵」。

民進黨議員陳賢蔚指出，面對全國大罷免藍委的熱浪來襲，全國勢必掀起一波熱戰，綠營除了全面迎戰大罷免外，對於面臨罷免自家立委，政策宣講肯定需要更深入地方社區說明。

陳賢蔚表示，無論是新生代吳沛憶、還是績優吳思瑤，對法案監督以及地方建設爭取都是毋庸置疑，若藍營操弄罷免進入投票階段，地方民代勢必會全力幫忙宣講，呼籲支持選民踴躍參與反對罷免投票，才能守住理性監督的立法院，避免國家施政陷入困境。

民進黨北市黨部執行長陳嘉行說，若進入二階，基本上還是由民團在主導，原則上黨部會配合選區立委想法並給予協助，不會正面與罷團迎戰，恐造成反效果，但黨部一些活動上會多邀請兩位立委，加強連結及曝光度，讓兩人能夠完整闡述自身理念，讓更多人看見。

黨部主委張茂楠也說，接下來會舉辦全台政策宣講，北市場原訂22日，雖延期舉辦，但仍會向黨中央爭取，讓雙吳立委都能夠優先站上台向人民報告，講述立法院現在政策困境，但第二階段還是會讓大家有講話機會，不去激怒中間選民，但民進黨是個團隊，若最後真的走到第三階段，「那就是兵戎相見」將傾全黨之力阻擋罷免。

北市 民進黨 罷免

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