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京華城及政治獻金案 北院下午首度提訊柯文哲

中央社／ 台北20日電

台北地方法院審理京華城及政治獻金案，今天將再度召開準備程序庭，提訊在押被告沈慶京、應曉薇、李文宗，並首度提訊前台北市長柯文哲，除整理訴訟爭點外，也要調查是否有延押必要。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日偵查終結，依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪嫌起訴柯文哲及威京集團主席沈慶京等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

除柯、沈外，其餘被起訴的被告還包括前台北市長辦公室主任李文宗、前台北市副市長彭振聲、前台北市都發局長黃景茂、前台北市都委會執秘邵琇珮、國民黨台北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民、京華城監察人張志澄、木可公司董事長李文娟、會計師端木正。

柯文哲、沈慶京、應曉薇、彭振聲、李文宗在偵查期間遭北檢聲請羈押禁見獲准，案件移審後，北院裁定柯文哲新台幣3000萬元交保，沈慶京4000萬元交保，應曉薇1500萬元交保，彭振聲500萬元交保，李文宗800萬元交保（偵查中200萬交保）。

北檢對柯、沈、應、李部分提起抗告，台灣高等法院發回北院。北院改裁定柯文哲7000萬元交保，沈慶京1億元交保，應曉薇3000萬元交保，李文宗2000萬元交保。北檢再度抗告成功，北院於今年1月2日裁定4人羈押禁見3個月。

由於羈押期限將至，北院今天上午將提訊在押沈慶京、應曉薇，下午提訊李文宗、柯文哲，調查是否延押並進行準備程序庭，其中，沈、應、李已是第2次開庭，將整理訴訟爭點，柯文哲則是在下午3時40分首次開庭。

考量柯文哲支持群眾可能到場外聚集聲援，為避免意外衝突發生，台北市警方預計出動95人在場安維及交通管制，並於周邊重點區域架設拒馬與阻材應處。

李文宗 柯文哲

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