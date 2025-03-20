移民署長親自回應陸配案件處置 八炯再開砲：4月辦反共遊行

陸配網紅劉振亞在抖音經營頻道「亞亞在台灣」，逾46萬人追蹤，日前遭檢舉影片鼓吹大陸武力統一言論，移民署約談調查，認定她言論有危害國家安全或社會安定之虞，依規定廢止在台依親居留許可，除了「亞亞在台灣」，被檢舉者還包括「恩綺」、「小微」等陸配抖音帳號，移民署已通知陳述意見。

此舉引來網紅「八炯」不滿，他在個人社群帳號threads發文指出，「移民署下週五前不給其他舔共陸配相關處置結果的公開說法，我要來發起集會遊行抗議了！我台灣人我反共」。

對此，移民署長鐘景琨親上火線回應，指出近期劉姓陸配因拍攝影片公然鼓吹武統言論，移民署依法廢止依親居留許可，並管制5年不得再申請依親居留，以及要求限期離境，引發社會高度關注。

鐘景琨強調，尊重言論自由，但特定人士主張以武力消滅我國主權之言論，已涉及違法，將依法嚴辦，針對目前掌握的「恩綺」及「小微」等個案，均已積極調查中，並會同相關機關進行處置，將適時向社會大眾說明結果。

鐘景琨說明，我國是民主法治國家，行政機關依法作成處分前，需要蒐集及研析完整事證，並依法通知當事人陳述意見，以完備相關行政程序，各項作業均依法規持續進行，惟調查中個案不便透露細節，移民署感謝國人共同關切國家安全議題。針對近期網路言論影射移民署未積極查處相關案件，與事實不符，移民署嚴正駁斥，並重申國家安全及社會安定立場。