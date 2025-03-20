聽新聞
0:00 / 0:00

召集綠選舉策略小組 潘孟安挨批黨政不分

聯合報／ 記者蔡晉宇李成蔭林銘翰鄭媁／台北報導
民進黨中執會今天成立「2026選舉先期策略小組」，由總統府秘書長潘孟安擔任召集人。圖／聯合報系資料照片
民進黨中執會今天成立「2026選舉先期策略小組」，由總統府秘書長潘孟安擔任召集人。圖／聯合報系資料照片

為提早因應明年地方選舉，民進黨中執會昨通過成立「二○二六選舉先期策略小組」，由總統府秘書長潘孟安擔任召集人。

國民黨團書記長王鴻薇批評，潘孟安現在是黨政不分，作為總統府秘書長，是總統府最高幕僚，如此作為有謹守行政中立分際嗎？民進黨過去行政中立喊得震天響，潘孟安領著納稅人的薪水，卻出任政黨的選舉策略小組召集人，嚴重違反行政中立。

民進黨書長林右昌說，潘孟安也是黨員、重要從政同志，每次選舉策略協調小組組成都不同，因應每次狀況而定。

民進黨昨也宣布即日起民進黨各縣市黨部及所有黨公職服務處，轉為「民主連署站」，代收全國罷免連署書，宣示民進黨全面投入大罷免。

國民黨主席朱立倫昨表示，推出「反廢死」、「反戒嚴」公投，是要讓民眾站出來表達意見，這才是真正的民主，公投有沒有綁罷免，不是重點。

民進黨 潘孟安

延伸閱讀

批潘孟安出任黨職是黨政不分 王鴻薇：民進黨不演了？

是否選高雄市長？潘孟安：不敢來高雄就因會被「捕風捉影」

潘孟安「被參選」高雄市長？知情人士：他戶籍在屏東 王牌不輕易出手

綠營預告早出事？ 藍營：林岱樺主張政治打壓恐加速同黨切割

相關新聞

監院裁罰柯文哲政治獻金案 民眾黨：助攻檢察官添柴火

民眾黨前主席柯文哲涉嫌侵占政治獻金，監察院今天裁處新台幣374萬元罰鍰、沒入5579萬3888元，台灣民眾黨對此表示，監...

柯政治獻金多筆99999元 監院：難認與威京集團相關

民眾黨前主席柯文哲違反政治獻金法遭裁罰。針對社會質疑有數人反複多次捐贈、有多筆「現金捐贈99999元」與京華城案相關；監...

批潘孟安出任黨職是黨政不分 王鴻薇：民進黨不演了？

總統府秘書長潘孟安將出任民進黨2026選舉先期策略小組召集人，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇批評，潘黨政不分、違反行政中立...

考察淡江大橋 洪孟楷、蘇巧慧、黃國昌交鋒

新北市長熱門人選立委黃國昌、洪孟楷及蘇巧慧昨皆出席淡江大橋視察行程，黃、蘇全程零互動，黃國昌還批綠營無心國政，只想推大罷...

政治獻金案 監院罰柯文哲374萬 沒入5579萬

監察院廉政委員會昨審議通過「一一三年總統、副總統選舉擬參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金會計報告書收支情形」查核報告，針對柯文...

新聞眼／揣摩上意抗中？ 還是亂台？

一句「我是中國人」讓中壢警員被炎上、記過處分。原只是閒暇時娛樂，無端演變為國安層級事件，造成基層員警人心惶惶。警方對此類...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。