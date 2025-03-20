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召集綠選舉策略小組 潘孟安挨批黨政不分
為提早因應明年地方選舉，民進黨中執會昨通過成立「二○二六選舉先期策略小組」，由總統府秘書長潘孟安擔任召集人。
國民黨團書記長王鴻薇批評，潘孟安現在是黨政不分，作為總統府秘書長，是總統府最高幕僚，如此作為有謹守行政中立分際嗎？民進黨過去行政中立喊得震天響，潘孟安領著納稅人的薪水，卻出任政黨的選舉策略小組召集人，嚴重違反行政中立。
民進黨書長林右昌說，潘孟安也是黨員、重要從政同志，每次選舉策略協調小組組成都不同，因應每次狀況而定。
民進黨昨也宣布即日起民進黨各縣市黨部及所有黨公職服務處，轉為「民主連署站」，代收全國罷免連署書，宣示民進黨全面投入大罷免。
國民黨主席朱立倫昨表示，推出「反廢死」、「反戒嚴」公投，是要讓民眾站出來表達意見，這才是真正的民主，公投有沒有綁罷免，不是重點。
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