政治獻金案 監院罰柯文哲374萬 沒入5579萬

監察院廉政委員會昨審議通過「一一三年總統、副總統選舉擬參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金會計報告書收支情形」查核報告，針對柯文哲違法部分，裁罰三七四萬元、沒入五五七九萬餘元，簽證會計師端木正移付懲戒；吳欣盈則免罰。

民眾黨回應表示，監察院一邊哭窮、批評在野黨刪預算，一邊卻可以宣布裁罰、沒入金額，顯見監察院還能運作，寧可省下買衛生紙的錢，也要處理柯文哲政治獻金案，傾全力在對付柯文哲，背後目的不言而喻；且監察院認定顯與客觀事實不符，民眾黨要求依照同等標準，清查賴清德總統競選期間「賴桑小舖」及前總統蔡英文「小英商號」，否則將落入「政治辦案標準不一」罵名。

台北地院審理柯文哲涉貪案今開庭，上午將提解威京集團主席沈慶京、北市議員應曉薇、前柯辦主任李文宗、柯文哲出庭；柯等四人審判第一次押期到四月一日，法官將一併審理證據調查及有無再羈押必要。此案「四大被告」同日受審，法庭熱度爆棚，警方已部署戒備。

對於柯文哲政治獻金案，監察院廉政委員會認定，本案會計報告書違反政治獻金法情形，包括募款演唱會售票及透過木可公司販售競選小物，合計四○六七萬餘元故意匿未申報，另有虛報一筆收入及八十六筆無交易事實等虛報支出，總計二四六三萬餘元，因故意申報不實收支金額達六五三○萬餘元，違反政治獻金法情節重大，依行政罰法第十八條規定加重處罰，裁處罰鍰一八○萬元，併沒入匿未申報之收入四○六七萬餘元。

另有柯文哲故意違反法定支出項目，以四筆高額授權費名義，給付木可公司計一千五百萬元，裁處罰鍰一百八十萬元併沒入違法支出金額一千五百萬元。