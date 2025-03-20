新聞眼／揣摩上意抗中？ 還是亂台？

一句「我是中國人」讓中壢警員被炎上、記過處分。原只是閒暇時娛樂，無端演變為國安層級事件，造成基層員警人心惶惶。警方對此類事件向來用「影響警譽」行政懲處，舉不出是違反什麼法；就在賴清德總統定調中國是「敵對境外勢力」之際，馬上就有懲處事件，難免讓人質疑是揣摩上意，忘了保障言論自由的真諦。

賴清德上任後堅定「抗中保台」主旋律，日前國安會議後，端出「賴十七條」，緊縮兩岸交流，綠營側翼更是順勢鎖定公務機關，翻出各種「親中」言行撻伐，霎時之間，舉國瀰漫「麥卡錫主義」的氛圍。

國中生疑似穿共軍迷彩服、比出中共少先隊敬禮手勢，國小校長抖音喊「我愛你中國人」、警員抖音標註「我是中國人」等，許多行為看似「政治不正確」，但對不少愛好短影音的使用者而言，不無「入境隨俗」的方便心態，未必涉及政治意識形態；更何況，即使是個人認同，套用蔡英文那句「沒有人需要為自己認同而道歉」，也屬個人言論自由層次。

民進黨政府近期擴大清查軍公教人員是否持有中國戶籍或居住證，宣稱「依法行政」，除有違憲疑慮及擾民事實，更形同對軍公教不信任的「忠誠考核」；若再加上網路攻訐公務員不當發言、貼文等，「綠衛兵」充斥，民進黨版「以國安為名」的文化大革命，已經造成寒蟬效應。

若要依法論法，從現行憲法及增修條文來看，自稱「中國人」，就算不中聽，難謂有何問題。若政府認為有問題，就乾脆推動修憲，讓全民明確遵循，否則，民進黨如今四處獵巫、搞得草木皆兵，只是對當年「追求百分之百言論自由」理想的自打臉，更印證是換了位子就換腦袋的雙標黨。而一句話就記過，到底是在抗中，還是亂台？