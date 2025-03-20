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觀察站／三腳督未明 新北市長之戰藍白互動成關鍵

聯合報／ 記者葉德正
立院交通委員會召委林國成辦淡水大橋考察，被視為新北市長熱門人選的立委黃國昌、洪孟楷及蘇巧慧皆出席。記者劉懿萱／攝影
立院交通委員會召委林國成辦淡水大橋考察，被視為新北市長熱門人選的立委黃國昌、洪孟楷及蘇巧慧皆出席。記者劉懿萱／攝影

新北市長2026選戰各路人馬紛紛進場暖身，藍綠內戰一觸即發，民眾黨伺機鴨子划水，這場市長之役人人有希望，個個沒把握。如何在可能形成的三腳督戰役中脫穎而出，藍白的互動是關鍵。

新北副市長劉和然近期頻頻拋出新北大巨蛋、市立大學等議題強化聲量，本月將成立粉絲團讓更多人看見；藍營另一派續拱台北副市長李四川，受限新北市長侯友宜態度及目前在台北市的身分難表態。2人幕後的博奕關鍵在國民黨主席朱立倫和新北市長侯友宜，朱侯態度一致，即有望在初選勝出，也因此李四川的戰略應該保持「恆溫」，劉和然則是「加溫」衝知名度。

只是台北市長蔣萬安近期動作頻頻，以班班有鮮乳政策與中央較勁，更拉開戰線與高雄互槓，加上小內閣改組，都可看出力拚連任決心，李四川未來在蔣團隊是留是退還待觀察，劉和然則看準時機頻頻出招，爭取出線。

綠營內部傳立委蘇巧慧民調高於黨秘書長林右昌、立委林淑芬，卻輸給李四川，如何運用矛盾達成藍白分裂的「三腳督」，綠營認為是取勝關鍵，只要藍白不合，即有望在新北重演2024總統大選劇本，小勝勝出，終結國民黨近20年來的執政，還可洗雪蘇巧慧父親蘇貞昌當年「前進」總統府任秘書長，進而丟失前台北縣主政權的恥辱。

民眾黨黃國昌知名度高，卻苦無地方組織支持，只能鴨子划水從基層開始布樁，未來藍白如何整合將牽動選局，關鍵是要丟出什麼政治籌碼，才能獲取支持。從2014、2018台北市長選舉和2022新竹市長選舉觀察，如果無法獲得藍綠之一鼎力支持，民眾黨獲勝的契機依然只能是三腳督。

藍白

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