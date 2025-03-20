考察淡江大橋 洪孟楷、蘇巧慧、黃國昌交鋒

新北市長熱門人選立委黃國昌、洪孟楷及蘇巧慧昨皆出席淡江大橋視察行程，黃、蘇全程零互動，黃國昌還批綠營無心國政，只想推大罷免；蘇巧慧則細數綠營在雙北的交通政績，談話中較勁意味濃。新北副市長劉和然未到場，另在廣播節目大談新北大巨蛋規畫。

立法院交通委員會召委林國成辦淡江大橋考察，歷時10年的淡江大橋耗資217億，昨天閉合淡水端，工程預計9月閉合八里端、年底完工。

先前民眾黨曾埋怨在新北借不到合適宣講場地，只能在馬路辦。黃國昌昨到場受訪說，借場地要1周前提出申請，在這麼短的時間借到合適場地本就不易，相反民進黨一公布要下鄉宣講就都有場地可用，「不好好從事國政，早就規畫要配合大罷免搞全國宣講。」黃強調民眾黨要清楚跟納稅人報告民進黨政府怎麼亂花納稅錢，卻還在喊窮。

媒體問黃國昌參加淡江大橋考察，是否要挑戰2026新北市長？黃國昌說，推動地方建設不分中央、地方或黨派，是全體國民共同的心願，不必跟選舉政治有太多的連結。

蘇巧慧則說，立法院現今的亂象和失序，是因為國民黨總召傅崐萁領導的在野黨團在國會進行一連串不合理的擴權等，公民團體才站出來希望恢復國會秩序；執政黨有責任向人民說清楚在野黨怎麼野蠻擴權、亂刪民生預算，相信會有更多人支持。她也細數近年中央大力協推動的淡江大橋、淡北道路、關渡新橋等地方建設。

洪孟楷以在地立委身分說，淡江大橋是國人共同的期待，淡水、八里地區民眾苦等多時，終於要完成最後一哩路，任何關心地方建設的委員一起出席都是好事，希望未來能夠更關注新北市地方建設發展。

另外，新北市長侯友宜近期展現交棒態勢，許多場合都讓劉和然代表出席，昨劉和然就在電台節目公布最新版新北大巨蛋模擬圖，大談大巨蛋的建設規畫。他說，「火車已經開了，開了以後接下來就往下走。」

行政院前院長蘇貞昌則赴新北金山插秧、拜廟，被視為替蘇巧慧固樁，但他對選舉沒有多談。