瑞典國會友台小組年會 籲正視台灣貢獻支持參與WHO

瑞典國會友台小組昨天在瑞典國會舉行2年一度年會，近30名瑞典國會議員熱烈參與，展現瑞典國會對台灣議題的高度關注與支持，以及雙方在民主價值與區域穩定上的共同信念。

瑞典國會友台小組即「台灣-瑞典國會議員協會」（the Swedish-Taiwanese Parliamentary Association,STPA），本次年會由主席歐柏莉（Boriana Åberg）主持，她在致詞中回顧2023至2024年台灣瑞典雙邊國會交流的豐碩成果。

她提到，過去兩年，多次接待台灣高層訪問團，瑞典方面則共有4個訪團、合計24名瑞典國會議員訪問台灣，其中包括參加現任總統賴清德就職典禮的代表團。

她說，議員訪台期間拜會了總統府、立法院及各部會高層，就雙邊合作及共同關心的議題進行深入交流，進一步深化台灣、瑞典在各領域的合作基礎。

年會中選出新任幹部，主席由歐柏莉續任。年會結束後舉行台灣議題研討會，駐瑞典代表谷瑞生應邀就「台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）」發表專題報告。

谷瑞生感謝瑞典政府反制中國扭曲聯大第2758號決議，堅定支持台灣各項國際參與（如WHO）外，也感謝歷來瑞典國會對台灣有意義參與國際組織的支持，如去年該小組在國會提出支持台灣參與國際組織及台海安全的友台質詢達25案，友台動議達22案等。

谷瑞生特別強調，台灣參與WHO符合國際法規定；台灣醫療照護評比連續7年世界第一；由於政治因素，台灣被排除在WHO之外，致無法透過「全球流感監測和應對系統」（GISRS）與「全球數位衛生網路」（GDHCN）與全球公衛體系接軌，損害全球衛生安全體系完整性。

他呼籲，瑞典作為民主國家的堅定盟友，在世界衛生大會（WHA）等場合持續發聲，支持台灣有意義參與WHO。

瑞典國防研究院（FOI）研究員英格朗（JohanEnglund）則就台海安全議題發表專題。

研討會中，多位議員強調台灣在全球供應鏈與公共衛生領域的關鍵角色，呼籲國際社會正視台灣的貢獻，並表達對台灣參與WHO的堅定支持。

與會者同時探討了美國現行外交政策對國際地緣政治的影響、台海、波羅的海地區地緣威脅及「灰色地帶戰略」的影響，一致贊同台瑞應加強合作與交流，共同應對地緣政治挑戰，維護國際和平與秩序。

谷瑞生最後對於與會長期友台議員在國際場合積極支持台灣參與WHO等國際組織、在台海和平穩定議題上屢發正義之聲、多次在國會舉辦有關台灣議題的座談會等，表達誠摯感謝，並表示這些友台行動充分展現了瑞典對民主與人權的堅定承諾並為台瑞典友好關係奠定了堅實基礎。

因此，谷瑞生特別向對台瑞典雙邊關係貢獻卓著的友台小組主席歐柏莉及成員魏馬可（Markus Wiechel）與高亞里（Nima Gholam Ali Pour）頒發感謝狀與感謝盃，以表彰他們在促進台瑞對話與合作上的卓越努力。

谷瑞生也期盼，未來雙方能在氣候變遷、能源轉型、人工智慧及公共衛生等領域深化合作，共同推動民主價值與區域穩定。

瑞典國會友台小組是瑞典國會規模最大且最活躍的友外次級團體，該小組人數約70人，占瑞典國會議員總數的五分之一，在促進台瑞典關係上展現積極作為。