美阿拉斯加州長來訪 談經貿與能源安全

外交部今（19日）晚間發布新聞稿，歡迎美國阿拉斯加州州長鄧利維（Mike Dunleavy）一行，外交部長林佳龍與鄧利維就經貿交流及能源安全等議題交換意見；鄧利維也將應台灣美國商會（Amcham）邀請擔任該會20日登場的謝年飯貴賓。

外交部指出，台灣是阿拉斯加州在亞洲的第四大出口市場，雙方在能源、農漁業、觀光及礦業領域已經建立良好合作基礎，歡迎鄧利維就任州長後首次訪台，期盼進一步深化雙方在多項經貿領域及能源安全議題的互利互惠夥伴關係。

此外，林佳龍晚間宴請來訪的聖克里斯多福及尼維斯聯邦外交部長道格拉斯（Denzil Douglas）及訪團團員。

林佳龍表示，今年是台克建交42周年，兩國在農業、教育、醫療、科技及婦女賦權等領域，持續創造豐碩的合作成果；道格拉斯外長此行率團來台，特別舉辦投資商機說明會，希望進一步深化兩國的經貿交流；我國也將透過榮邦計畫與克國在再生能源、智慧醫療及永續觀光等領域攜手合作，為雙方人民創造更多福祉。