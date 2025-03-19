快訊

獨／北檢稱「視察」沈慶京住院 公文證當天赴醫院「訊問」

金秀賢手握關鍵證據！知情人士曝「反攻記者會」倒數中

聽新聞
0:00 / 0:00

美阿拉斯加州長來訪 談經貿與能源安全

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
美國阿拉斯加州州長鄧利維（Mike Dunleavy，左）率團訪台，拜會外交部長林佳龍（右）。圖片來源／外交部提供
美國阿拉斯加州州長鄧利維（Mike Dunleavy，左）率團訪台，拜會外交部長林佳龍（右）。圖片來源／外交部提供

外交部今（19日）晚間發布新聞稿，歡迎美國阿拉斯加州州長鄧利維（Mike Dunleavy）一行，外交部長林佳龍與鄧利維就經貿交流及能源安全等議題交換意見；鄧利維也將應台灣美國商會（Amcham）邀請擔任該會20日登場的謝年飯貴賓。

外交部指出，台灣是阿拉斯加州在亞洲的第四大出口市場，雙方在能源、農漁業、觀光及礦業領域已經建立良好合作基礎，歡迎鄧利維就任州長後首次訪台，期盼進一步深化雙方在多項經貿領域及能源安全議題的互利互惠夥伴關係。

此外，林佳龍晚間宴請來訪的聖克里斯多福及尼維斯聯邦外交部長道格拉斯（Denzil Douglas）及訪團團員。

林佳龍表示，今年是台克建交42周年，兩國在農業、教育、醫療、科技及婦女賦權等領域，持續創造豐碩的合作成果；道格拉斯外長此行率團來台，特別舉辦投資商機說明會，希望進一步深化兩國的經貿交流；我國也將透過榮邦計畫與克國在再生能源、智慧醫療及永續觀光等領域攜手合作，為雙方人民創造更多福祉。

外交部 林佳龍 經貿

延伸閱讀

美批中明目張膽不負責 林佳龍：續合作確保區域和平

南非打壓 我涉外官員批民主倒退只剩殘留軀殼

外媒稱林佳龍召見谷立言來抱怨川普 外交部否認：不實捏造

團員香港遭扣批林佳龍洩個資延宕救援 傅崐萁：立刻下台

相關新聞

監院裁罰柯文哲政治獻金案 民眾黨：助攻檢察官添柴火

民眾黨前主席柯文哲涉嫌侵占政治獻金，監察院今天裁處新台幣374萬元罰鍰、沒入5579萬3888元，台灣民眾黨對此表示，監...

柯政治獻金多筆99999元 監院：難認與威京集團相關

民眾黨前主席柯文哲違反政治獻金法遭裁罰。針對社會質疑有數人反複多次捐贈、有多筆「現金捐贈99999元」與京華城案相關；監...

批潘孟安出任黨職是黨政不分 王鴻薇：民進黨不演了？

總統府秘書長潘孟安將出任民進黨2026選舉先期策略小組召集人，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇批評，潘黨政不分、違反行政中立...

美阿拉斯加州長來訪 談經貿與能源安全

外交部今（19日）晚間發布新聞稿，歡迎美國阿拉斯加州州長鄧利維（Mike Dunleavy）一行，外交部長林佳龍與鄧利維...

桃警抖音稱「我是中國人」被記過 游毓蘭：賴政府追殺

桃園市中壢警分局警備隊葉姓警員被發現以「凌雲小當歸」暱稱註冊抖音帳號，標註「我是中國人」等文字，中壢警分局認為他言論不當...

回應美說法 林佳龍指北京為全球麻煩製造者

美國國務院稱中國近日在台海附近的聯合戰備警巡是明目張膽且不負責任的威脅，我外交部長林佳龍透過新聞稿指出，中國近日種種作為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。