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阿拉斯加州長訪台 將晉見賴總統、拓展經貿合作

中央社／ 台北19日電

美國阿拉斯加州州長鄧利今天率團訪台，期間將晉見總統賴清德，也將拜會相關私部門與企業代表交流，開拓雙邊經貿合作機會。

外交部晚間發布新聞稿指出，美國阿拉斯加州州長鄧利維（Mike Dunleavy）於19日至22日率團來訪，此行是鄧利維上任以來首度訪問台灣。外交部長林佳龍於訪團抵台首日接見鄧利維一行，就雙方經貿交流及能源安全議題等交換意見。

外交部說明，鄧利維一行在台期間將晉見賴總統、拜會行政院長卓榮泰，並接受副總統蕭美琴及外交部政務次長陳明祺款宴。另外也將拜會相關私部門與企業代表交流，開拓雙邊經貿合作機會。鄧利維也將應台灣美國商會（Amcham）邀請擔任該商會今年「謝年飯」貴賓。

此外，外交部表示，台灣與阿拉斯加州在1988年就締結姊妹關係，台灣也是阿拉斯加州在亞洲的第4大出口市場，雙方在能源、農漁業、觀光及礦業領域已經建立良好合作基礎。

對於鄧利維首次訪台，外交部表達誠摯歡迎，並盼進一步深化雙方在多項經貿領域及能源安全議題的互利互惠夥伴關係。

外交部 經貿 阿拉斯加

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