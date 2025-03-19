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林佳龍款宴聖克里斯多福外長 盼落實榮邦計畫創福祉

中央社／ 台北19日電

聖克里斯多福及尼維斯聯邦外交部長道格拉斯率團訪台，外交部長林佳龍18日款宴時表示，道格拉斯此行欲拓展雙邊經貿交流，台灣將透過「榮邦計畫」與克國共創人民福祉。

外交部今晚發布新聞稿指出，林佳龍18日晚宴來訪的道格拉斯（Denzil Douglas）及訪團團員，表達政府的誠摯歡迎，並感謝克國對台灣國際參與的長期支持。

外交部表示，林佳龍曾於去年10月訪問克國時會晤道格拉斯，兩人這次在台灣重逢，格外令人欣喜。林佳龍在晚宴指出，這是道格拉斯第12次來台，而且晉見總統賴清德時，雙方親切對談並列舉兩國深厚情誼。

林佳龍表示，今年是台克建交42週年，兩國在農業、教育、醫療、科技及婦女賦權等領域，持續創造豐碩的合作成果；道格拉斯此行特別舉辦投資商機說明會，希望進一步深化兩國的經貿交流，台灣也將透過「榮邦計畫」與克國在再生能源、智慧醫療及永續觀光等領域攜手合作，為雙方人民創造更多福祉。

道格拉斯感謝台灣政府的邀請並細心安排各項行程，表示兩國強健邦誼建立在民主、法治及相互尊重等共享價值上，雙方的夥伴關係促成克國在教育、農業、科技、文化、環境及醫衛各領域的長足發展，克國政府與人民受益良多。

道格拉斯指出，面臨全球性的挑戰，需要各國共同合作；台灣擁有創新、先進技術，以及豐富的知識與專業，期許台灣發揮強大且正面的影響力，而克國也會持續不懈支持台灣的國際參與。

外交部 林佳龍 經貿

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