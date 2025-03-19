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立院交委會考察 台北港：續填海造陸400多公頃

中央社／ 新北19日電

立法院交通委員會今天視察時，台北港營運處簡報指出，港區陸域面積500多公頃，還將持續填海造陸，填出400多公頃的碼頭土地，以及推動智慧港口計畫，以提升營運效率。

立院交委會召委、民眾黨立委林國成，以及民眾黨立委麥玉珍、國民黨立委洪孟楷、民進黨立委蘇巧慧等人，今天下午考察台北港的業務，交通部次長林國顯及台灣港務公司董事長李賢義等人陪同。

台北港營運處長葉國宏簡報指出，因港區大及水夠深，再加上交通環境優異，因此，台北港已成為北部海運貨物進出及汽車物流港。現正推動智慧港口計畫，以期能進一步提升港務的營運效率。

他表示，目前港區陸域為554公頃，預估從2026年到2041年，還將進行物流倉儲區第3期、第4期，以及南碼頭二期填海造陸，將可使港區陸域擴增近1倍，達到1038公頃。

蘇巧慧、洪孟楷及林國成等人會中對台北港未來發展給予期許，洪孟楷表示，後續填海工程應以更上位的角度來看，以確定未來發展的整體藍圖及定位。形成AI的、智慧的、綠能的、樂活的台北港，進一步跟地方民眾需求能相連結。

林國顯表示，未來除將持續督促港務公司加速填海造地工程及招商作業，提供產業所需發展用地及打造成為綠色智慧永續港口，並積極爭取海空聯運、電商快遞、智慧物流產業進駐，以滿足周邊產業未來發展需求。

一行人參訪東立物流及世紀離岸風電設備公司時，東立物流董事長施皇吉表示，續在南碼頭區租下60公頃土地開發智慧車輛產業園區，未來將引進氫能及太陽光電、風力發電等綠能，期盼向國際展示追求永續的決心，讓進口汽車都能以綠能充電後才駛出港區。

洪孟楷等人關切風電產業所面臨政策支持的問題，世紀離岸風電設備公司董事長賴文祥表示，為達成風電設備材料到組裝一條龍的目標，從草創填海造陸、技術引進到人事、廠房等營運費用攤提下，使得造價較國外高，但未來仍會配合政府政策及逐漸降低成本攤提，將能有效促進風電設備等綠能產業的發展。

台北港 洪孟楷 物流

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