快訊

央行理事會明登場…銀行高層曝「大型行庫3警訊」 喊話：房市別再打了

MLB／開轟自謙「有點微妙」 大谷翔平英雄訪問引爆歡呼聲

「橫豎研究所」暫時休戰金秀賢 為這事點名台灣

桃警抖音稱「我是中國人」被記過 游毓蘭：賴政府追殺

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
中壢警分局葉姓警員在抖音帳號以「凌雲小當歸」暱稱，稱「我是中國人」，也曾貼出身著制服站在分局門口的照片，遭記過一次。圖／取自葉姓警員抖音
中壢警分局葉姓警員在抖音帳號以「凌雲小當歸」暱稱，稱「我是中國人」，也曾貼出身著制服站在分局門口的照片，遭記過一次。圖／取自葉姓警員抖音

桃園市中壢警分局警備隊葉姓警員被發現以「凌雲小當歸」暱稱註冊抖音帳號，標註「我是中國人」等文字，中壢警分局認為他言論不當，記過一次，警備隊長也記申誡一次，懲處掀起熱議。曾任警大教授的國民黨前立委游毓蘭說，賴清德政府連小警察都追殺，令人失望。

中壢警分局指出，葉員以警察身分發表不當言論，致生爭議，影響警譽，行政處分核予記過一次，警備隊長考核監督不周核予申誡一次。此案將持續深入調查，若涉不法，嚴懲不貸。

葉姓警員被記過懲處消息一出，引發警界熱議，有人認為寫我是中國人，是犯了哪一條法？也有人直言，被刻意小題大做，但如此政治氛圍，謹言慎行才是上策。

針對此事件，國民黨籍前立委游毓蘭說，從中配「亞亞」武統言論到清查軍公教有無中國身分證等，都讓她感覺到政府在清算，且是加速緊縮。中壢警員因「政治不正確」遭懲處，不少警察群組都反映「是要變政治作戰部隊了嗎」，她認為如此懲處有點過分，難道未來連自己祖籍、祖厝在中國也不能講嗎？

游毓蘭說，警察講求行政中立，只問是非黑白，她認為這名警察同仁是在公務之餘接觸抖音，也沒有太多內容，卻因政治不正確遭懲處，有點過分。尤其清明節就要到了，很多人要祭祖，但祖籍在中國大陸，是中國人、祖國是中國，有何不對？

游毓蘭也提到，自己可理解中壢分局長的為難，畢竟警政是內政部一條鞭，由中央管轄，好在這件事是發生在國民黨執政的桃園市，警員只是記過，若縣市長是深綠，說不定會被免職。但她還是由衷希望，不要將警察全形塑為綠衛兵，只能容忍獨派言論。

蔡英文前總統曾說過，只要當總統的一天，她會努力，讓國民沒有一個人必須為他們的認同道歉。」游毓蘭更有感而發，蔡英文的話言猶在耳，但沒想到蔡英文才卸任不到一年，賴清德政府就對陸配、軍公教，甚至是小警察無所不用其極追殺，實在令人失望。

中壢 蔡英文 警察

延伸閱讀

桃園中壢警抖音稱「我是中國人」遭記過 有1人也被他害慘了

國小校長抖音發表親中言論將遭議處 藍民代：是綠色恐怖戒嚴？

桃警員抖音稱我是中國人我愛祖國 桃警回應這樣處置

28歲年輕桃警猝逝！當午才和同事去跑步 女友晚間驚見倒地亡

相關新聞

監院裁罰柯文哲政治獻金案 民眾黨：助攻檢察官添柴火

民眾黨前主席柯文哲涉嫌侵占政治獻金，監察院今天裁處新台幣374萬元罰鍰、沒入5579萬3888元，台灣民眾黨對此表示，監...

柯政治獻金多筆99999元 監院：難認與威京集團相關

民眾黨前主席柯文哲違反政治獻金法遭裁罰。針對社會質疑有數人反複多次捐贈、有多筆「現金捐贈99999元」與京華城案相關；監...

批潘孟安出任黨職是黨政不分 王鴻薇：民進黨不演了？

總統府秘書長潘孟安將出任民進黨2026選舉先期策略小組召集人，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇批評，潘黨政不分、違反行政中立...

桃警抖音稱「我是中國人」被記過 游毓蘭：賴政府追殺

桃園市中壢警分局警備隊葉姓警員被發現以「凌雲小當歸」暱稱註冊抖音帳號，標註「我是中國人」等文字，中壢警分局認為他言論不當...

回應美說法 林佳龍指北京為全球麻煩製造者

美國國務院稱中國近日在台海附近的聯合戰備警巡是明目張膽且不負責任的威脅，我外交部長林佳龍透過新聞稿指出，中國近日種種作為...

民眾黨「人民要當家」宣講板橋出發 發放DM揭民進黨弊案

民眾黨啟動「人民要當家」全國宣講活動，首場地點選在新北市板橋車站。文宣部主任李頂立今天公布活動內容，包括在現場發放6款真...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。