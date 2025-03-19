桃警抖音稱「我是中國人」被記過 游毓蘭：賴政府追殺

桃園市中壢警分局警備隊葉姓警員被發現以「凌雲小當歸」暱稱註冊抖音帳號，標註「我是中國人」等文字，中壢警分局認為他言論不當，記過一次，警備隊長也記申誡一次，懲處掀起熱議。曾任警大教授的國民黨前立委游毓蘭說，賴清德政府連小警察都追殺，令人失望。

中壢警分局指出，葉員以警察身分發表不當言論，致生爭議，影響警譽，行政處分核予記過一次，警備隊長考核監督不周核予申誡一次。此案將持續深入調查，若涉不法，嚴懲不貸。

葉姓警員被記過懲處消息一出，引發警界熱議，有人認為寫我是中國人，是犯了哪一條法？也有人直言，被刻意小題大做，但如此政治氛圍，謹言慎行才是上策。

針對此事件，國民黨籍前立委游毓蘭說，從中配「亞亞」武統言論到清查軍公教有無中國身分證等，都讓她感覺到政府在清算，且是加速緊縮。中壢警員因「政治不正確」遭懲處，不少警察群組都反映「是要變政治作戰部隊了嗎」，她認為如此懲處有點過分，難道未來連自己祖籍、祖厝在中國也不能講嗎？

游毓蘭說，警察講求行政中立，只問是非黑白，她認為這名警察同仁是在公務之餘接觸抖音，也沒有太多內容，卻因政治不正確遭懲處，有點過分。尤其清明節就要到了，很多人要祭祖，但祖籍在中國大陸，是中國人、祖國是中國，有何不對？

游毓蘭也提到，自己可理解中壢分局長的為難，畢竟警政是內政部一條鞭，由中央管轄，好在這件事是發生在國民黨執政的桃園市，警員只是記過，若縣市長是深綠，說不定會被免職。但她還是由衷希望，不要將警察全形塑為綠衛兵，只能容忍獨派言論。

「蔡英文前總統曾說過，只要當總統的一天，她會努力，讓國民沒有一個人必須為他們的認同道歉。」游毓蘭更有感而發，蔡英文的話言猶在耳，但沒想到蔡英文才卸任不到一年，賴清德政府就對陸配、軍公教，甚至是小警察無所不用其極追殺，實在令人失望。