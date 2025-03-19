快訊

央行理事會明登場…銀行高層曝「大型行庫3警訊」 喊話：房市別再打了

MLB／開轟自謙「有點微妙」 大谷翔平英雄訪問引爆歡呼聲

「橫豎研究所」暫時休戰金秀賢 為這事點名台灣

美批中明目張膽不負責 林佳龍：續合作確保區域和平

中央社／ 台北19日電

共軍日前對台執行聯合戰備警巡，美國國務院重批明目張膽且不負責任的威脅。外交部長林佳龍今天表示，感謝美方重申對台承諾，台灣將持續與美方合作，共同確保區域和平穩定。

共軍機艦17日在台灣周邊海空域執行聯合戰備警巡，美國國務院一名發言人18日向中央社表示，中國不能既對台灣祭出明目張膽且不負責任（brazen andirresponsible）的威脅，還又自稱是「動盪世界的穩定力量」想要外界信服。另針對中國反分裂國家法實施20週年，美國務院發言人強調，確保台灣人民不受威脅。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部長林佳龍感謝美國國務院再次重申美方對台灣的堅定承諾，以及反對以武力或脅迫改變現狀的立場，並明確指陳中國「明目張膽且不負責任」的威脅與片面改變現狀的行徑。

林佳龍表示，中國近日種種作為一再自證其為台海乃至全球的「麻煩製造者」、企圖片面改變現狀的一方。國際社會也看清中國「作賊喊抓賊」的伎倆與欺世盜名的偽善本質。

林佳龍強調，台灣作為國際社會負責任的成員，將持續與美方合作，共同確保區域及台海的和平、穩定與繁榮，也呼籲各國共同關切中國對台軍事威脅、法律戰等灰色地帶脅迫、以及片面升高區域情勢的作為。

國務院 林佳龍 美國

延伸閱讀

南非打壓 我涉外官員批民主倒退只剩殘留軀殼

美媒稱林佳龍召見谷立言抱怨 AIT：報導不實捏造

外媒稱林佳龍召見谷立言來抱怨川普 外交部否認：不實捏造

團員香港遭扣批林佳龍洩個資延宕救援 傅崐萁：立刻下台

相關新聞

監院裁罰柯文哲政治獻金案 民眾黨：助攻檢察官添柴火

民眾黨前主席柯文哲涉嫌侵占政治獻金，監察院今天裁處新台幣374萬元罰鍰、沒入5579萬3888元，台灣民眾黨對此表示，監...

柯政治獻金多筆99999元 監院：難認與威京集團相關

民眾黨前主席柯文哲違反政治獻金法遭裁罰。針對社會質疑有數人反複多次捐贈、有多筆「現金捐贈99999元」與京華城案相關；監...

批潘孟安出任黨職是黨政不分 王鴻薇：民進黨不演了？

總統府秘書長潘孟安將出任民進黨2026選舉先期策略小組召集人，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇批評，潘黨政不分、違反行政中立...

桃警抖音稱「我是中國人」被記過 游毓蘭：賴政府追殺

桃園市中壢警分局警備隊葉姓警員被發現以「凌雲小當歸」暱稱註冊抖音帳號，標註「我是中國人」等文字，中壢警分局認為他言論不當...

回應美說法 林佳龍指北京為全球麻煩製造者

美國國務院稱中國近日在台海附近的聯合戰備警巡是明目張膽且不負責任的威脅，我外交部長林佳龍透過新聞稿指出，中國近日種種作為...

民眾黨「人民要當家」宣講板橋出發 發放DM揭民進黨弊案

民眾黨啟動「人民要當家」全國宣講活動，首場地點選在新北市板橋車站。文宣部主任李頂立今天公布活動內容，包括在現場發放6款真...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。