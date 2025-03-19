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監院裁罰柯文哲政治獻金案 民眾黨：助攻檢察官添柴火

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時任民眾黨總統候選人柯文哲。圖／聯合報系資料照片
時任民眾黨總統候選人柯文哲。圖／聯合報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲涉嫌侵占政治獻金，監察院今天裁處新台幣374萬元罰鍰、沒入5579萬3888元，台灣民眾黨對此表示，監察院寧可省下買衛生紙的錢，也要處理柯文哲政治獻金案，刻意選在開庭前一天公布訊息，形同為台北地檢署檢察官添加柴火。

監察院晚間透過新聞稿指出，廉政委員會審議通過「113年總統、副總統選舉擬參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金會計報告書收支情形」查核報告，柯文哲裁處374萬元罰鍰、沒入5579萬3888元，簽證會計師端木正移付懲戒。調查啟動源於台北市議員林延鳳等5人向監察院提出檢舉。

民眾黨透過文字聲明回應，監察院昨天才大動作舉行記者會，批評在野黨刪減預算，哭窮想要聲請釋憲，今天卻發布超過3000字新聞稿，宣布裁罰沒入金額，顯見監察院還能運作，寧可省下買衛生紙的錢，也要處理柯文哲政治獻金案，傾全力在對付柯文哲，背後目的不言而喻。

民眾黨直言，監察院選在柯文哲首次開庭前一晚公布訊息，就是在助攻檢察官、為台北地檢署添加柴火，配合司法進度進行政治追殺及攻擊。

不過，民眾黨也說，監察院傾全力調查，新聞稿仍有值得一讀之處，包括確認從第三方支付平台的捐款，確實有許多錯誤登載為現金，而且捐贈者與威京集團無關，更不存在外資捐贈。此外，裝潢費皆有合法憑證與給付金流，SOGO禮金也確實作為員工福利用途。

民眾黨表示，綜合以上幾點皆證實，去年幾個月以來，政論節目搭配側翼網軍輪番造謠的內容，都是不實指控與抹黑。

有關監察院認定柯文哲演唱會售票、木可販售競選小物皆屬政治獻金，民眾黨則說，顯與客觀事實不符，麻煩監察院依照同等標準，清查賴清德總統競選期間的「賴桑小舖」，還有前總統蔡英文的「小英商號」，有開立發票的收入，是否依法申報政治獻金，或者有匿未申報情形，否則將落入「政治辦案標準不一」的罵名，難度悠悠之口。

台灣民眾黨 柯文哲 監察院

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