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柯政治獻金多筆99999元 監院：難認與威京集團相關

中央社／ 台北19日電
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲違反政治獻金法遭裁罰。針對社會質疑有數人反複多次捐贈、有多筆「現金捐贈99999元」與京華城案相關；監察院說，經查核有33筆，都是透過第三方支付平台捐贈，尚無具體證據認定捐贈者與威京集團可能相關。

監察院透過新聞稿表示，監察院廉政委員會今天審議通過「113年總統、副總統選舉擬參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金會計報告書收支情形」查核報告，柯文哲遭裁罰新台幣374萬元罰鍰、沒入5579萬3888元；吳欣盈免罰；簽證會計師端木正移付懲戒。

針對社會各界反映及檢舉柯文哲疑涉其他多項違法情事，監察案說，經調查及約詢後，認定依現有事證難認違法事項共有5大類。

首先是針對申報的現金捐贈筆數比例過高，監察院說，經查證，這是登帳人員將第三方支付代收的捐贈，錯誤登載為「現金」，實際應登載為匯款捐贈比例為92%，將在結案後，要求被查核人限期更正。

至於有數人反複多次捐贈、並有多筆「現金捐贈99999元」遭質疑與京華城案相關。監察院說，根據政治獻金法捐贈限額規定，同一年度的金額加總沒有次數限制，又柯文哲申報單筆捐贈金額9萬9999元共33筆，都是透過第三方支付平台捐贈，除了將捐贈方式錯登為現金外，尚無具體證據認定捐贈者與威京集團可能相關。

此外，有人質疑申報多筆收入的捐贈者地址不在台灣，疑屬外資捐贈。監察院說，經查共166筆，都符合規定登載，依現有資料，尚難直接認定違法。

針對申報高額競選總部裝潢費，監察院說，經查證，都有施工查驗證明、合法憑證及價金給付金流，難認沒有符合支出規定，至於價格是否合理、是否豪奢浪費，不是監察院查核職權行使範圍。

至於購買SOGO禮券遭質疑違法或去向不明，監察院說，經查證為合法憑證及金流，並作為員工福利用途，但這項支出應改列人事支出科目，並應補正職工領據或領用名冊。

此外，監察院表示，有關柯文哲代理人黃珊珊今年1月14日及2月5日函監察院，以「尚有數百筆憑證並未登打，金額高達千餘萬元，也有數百筆錯漏、登載錯誤」請求對會計報告書補報更正及剔除錯誤，經監察院廉政委員會審核，決議不同意。

監察院說，根據政治獻金法第30條及政治獻金查核準則第5條第1項規定，查核程序開始時，申報資料經依法公開於網路且為查核標的，擬參選人只得按監察院通知查核結果限期補正。本案自去年8月12日啟動查核程序起，就沒有由擬參選人申請更正致變動查核標的餘地。

政治獻金 柯文哲 監察院

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