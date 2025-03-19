快訊

美俄熱線後…澤倫斯基宣布將與川普通話 堅稱領土問題是紅線

3歲童浴室溺水不治 父控「假義消」幫CPR？台中消防局回應了

MLB／畫面認定全壘打！大谷翔平本季首轟在日本 追平個人最快

批潘孟安出任黨職是黨政不分 王鴻薇：民進黨不演了？

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團書記長王鴻薇。記者蘇健忠／攝影
國民黨立法院黨團書記長王鴻薇。記者蘇健忠／攝影

總統府秘書長潘孟安將出任民進黨2026選舉先期策略小組召集人，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇批評，潘黨政不分、違反行政中立，領著納稅人的薪水卻去處理黨務，民進黨過去行政中立喊得震天響，現在是不演了？國民黨立委徐巧芯則認為，民進黨正盤算大罷免與2026選情，國民黨縣市長必須有危機感，要守住自家立委。

2026年地方首長選舉進逼，民進黨中執會今天成立「2026選舉先期策略小組」，由總統府秘書長潘孟安擔任召集人，成員則採派系平衡，黨內六大派系各有一人，另外加上民進黨立院黨團總召柯建銘。

王鴻薇批評，潘孟安現在是黨政不分，作為總統府秘書長，是總統府最高幕僚，如此作為有謹守行政中立份際嗎？民進黨過去行政中立喊得震天響，但如今此舉已經嚴重違反行政中立，潘領著納稅人的薪水，卻去黨的選舉策略小組，民進黨現在是不演了？

王鴻薇分析，民進黨黨內現在高雄、台南等地已經殺得刀刀見骨，民進黨中央可能為止血趕緊籌組選舉策略小組，但潘孟安自己也被點名可出戰高雄市長，若非球員兼裁判，就是已經「內定出局」了？

徐巧芯也說，潘孟安此舉是否有瓜田李下之嫌？現在黨秘書長林右昌、新北黨部主委蘇巧慧均力爭新北市長提名，是否會介入引發關注。不過可以確定的是，民進黨這麼早就開始布局，可能在盤算大罷免可成功幾席，接下來要打擊一些縣市長。

徐巧芯呼籲，國民黨縣市長必須有危機感，守住自家縣市內立委，以避免衝擊2026縣市長選情。另外，賴清德總統在黨務中的整合功力確實較差，黨內吵架情況層出不窮，可能也是為此早點設立，以解決他們內部派系問題。

民進黨 潘孟安

延伸閱讀

影／菲律賓綠電成本8元 國民黨團籲郭智輝下台救台電

民調同意罷免高於不同意 徐巧芯：更激起鬥志

民調告急 徐巧芯催不同意票：別讓總統權力大到像皇帝

台積電赴美投資未經董事會？ 王鴻薇：有違公司治理

相關新聞

柯文哲案4大被告明一起登場 法庭熱度「爆棚」警方已戒備

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉貪案明登場，上午起開始提解威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、前柯辦主任李文宗、柯文哲...

柯文哲政治獻金案 監院裁罰374萬、沒入5579萬

監察院今天表示，監院廉政委員會今天審議通過「113年總統、副總統選舉擬參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金會計報告書收支情形」之...

民眾黨周日新北問政宣講 黃國昌：六頁文宣才夠刊登民進黨惡行

民眾黨下午舉行黨政聯繫會議會後記者會，主席黃國昌說，將於3月23日在新北市板橋區站前鄰新府路口，舉行「人民要當家」全民問...

監察院認定柯文哲政治獻金案違法 民眾黨批助攻北檢

監察院認定柯文哲政治獻金案違法，裁罰並沒入5579萬餘元。民眾黨今天指出，監院寧可省下買衛生紙的錢，也要處理柯文哲政治獻...

柯政治獻金多筆99999元 監院：難認與威京集團相關

民眾黨前主席柯文哲違反政治獻金法遭裁罰。針對社會質疑有數人反複多次捐贈、有多筆「現金捐贈99999元」與京華城案相關；監...

回應美說法 林佳龍指北京為全球麻煩製造者

美國國務院稱中國近日在台海附近的聯合戰備警巡是明目張膽且不負責任的威脅，我外交部長林佳龍透過新聞稿指出，中國近日種種作為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。