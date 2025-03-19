民眾黨「人民要當家」宣講板橋出發 發放DM揭民進黨弊案

民眾黨啟動「人民要當家」全國宣講活動，首場地點選在新北市板橋車站。文宣部主任李頂立今天公布活動內容，包括在現場發放6款真相DM，主題涵蓋超思雞蛋、新竹棒球場及就安基金等弊案，同時宣布第二場活動將在新竹市天公壇登場。

民眾黨下午舉行黨政聯繫會議，會後由黨主席黃國昌率領秘書長周榆修、文宣部主任李頂立、新聞輿情部主任吳怡萱共同舉行記者會。

李頂立表示，民眾黨首場宣講活動23日下午2時開始，地點在新北市板橋區站前路，除了立委黃國昌、張啓楷、陳昭姿及立法院黨團主任陳智菡，當天還會邀請社會賢達上台宣講，同時邀請民眾擔任「民主派報員」，民眾黨也會發放限量「血汗薪資袋」，象徵人民納稅錢不斷被政府透支。

周榆修指出，針對民進黨政府的荒腔走板，黃國昌一再呼籲賴清德總統懸崖勒馬、以蒼生跟人民為念，然而整個行政團隊越來越離譜，忙著下鄉宣講浪費人民納稅錢，「生雞卵的無，放雞屎一大堆」，政府本應相互協調，而不是用仇恨罷免，如今的執政黨濫用權力、尸位素餐，實在對不起民主運動的老前輩。

黃國昌則說，民進黨政府沒有把人民當頭家，面對人民的質疑與國會監督，不但未能向台灣社會台灣社會道歉，反而使出恐嚇的手段欺騙人民，明明握有史上最高預算，各部會卻只會不斷哭窮，等到謊言被一一拆穿，現在選擇龜縮不回應，「這樣的態度有把人民當作頭家嗎？」

黃國昌批評，民進黨的綠色權貴、爛官浪費人民血汗錢，結果不僅沒有人為此負責，現在還可以繼續吃香喝辣，搞到最後被判刑，不只不會被羈押，甚至也沒有電子監控，政府信誓旦旦說要打詐，結果這些詐騙集團跟洗錢大戶，「只要民進黨關係好，通通都放掉。」

黃國昌表示，民眾黨會在活動現場發送真相DM，歡迎大家站出來擔任民主派報員，共同守護台灣民主跟人民荷包。

話鋒一轉，黃國昌也點名民進黨立法院黨團總召柯建銘，與其一天到晚發表歧視女性的言論，例如叫台中市長盧秀燕回家當媽媽，不如好好跟台灣人民解釋，誰要為新竹棒球場負責？到底是民進黨要把12億元吐出來，還是柯建銘要去把錢追回來。

媒體詢問，民眾黨後續規劃幾場宣講活動？黃國昌說明，新北市板橋只是第一場，接下來會在全國各地舉辦，第二場確定選在新竹市天公壇，未來會繼續延伸至中部、南部及東部。民眾黨並非要處理所謂的大罷免，而是拆穿民進黨政府的違法亂紀。

黃國昌也說，人民要當家是民眾黨的全國巡迴宣講，至於國民黨作為另外一個在野黨，「他們也要舉辦全國宣講，我們樂觀其成」，在野黨監督執政黨，大家採取分進合擊，而且不光是在野黨，相信也有很多台灣人民，早已受夠民進黨的所作所為，大家都想要站出來撥亂反正。