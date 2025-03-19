美批解放軍「明目張膽」 陳冠廷：川普政府對台灣安全高度重視

大陸解放軍日前在台海附近「聯合戰備警巡」，美國國務院做出罕見嚴厲指責，痛斥不能對台灣採取「明目張膽且不負責任」的威脅。民進黨立委陳冠廷表示，顯示川普政府對台灣安全的高度重視，美國在台海的重視與投入越高，對中國的嚇阻力就越強。

陳冠廷表示，美國國務院此次用詞明顯強化，顯示美方對台灣安全的高度關切，這是美國對中國大陸軍事威脅台灣所做出的明確反應，也傳達出美方不會容忍中國單方面改變台海現狀的立場。

「可看出目前川普政府對中國試圖改變現狀的行為，會採取嚴厲應處的態度。」陳冠廷強調，美國國務院發言人也重申，美國持續對台灣作出的承諾已延續45年，經歷多屆政府一直如此，這是對台灣安全的重要保障。

陳冠廷指出，中國大陸近期加大對台軍事挑釁力度，今年2月甚至無預警在高雄、屏東外海約40浬處畫設操演區，國防部也指出共軍持續以每月3至4次頻率執行所謂「聯合戰備警巡」及各種軍事挑釁作為。

陳冠廷強調，美國越是重視並投入台海安全，國際社會對台灣的支持就越強，對中國的嚇阻力也就越高，我國必須持續強化與美國及維持國際秩序國家的合作，共同維護台海和平穩定。