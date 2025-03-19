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南非擅改台代表處名稱 AIT：北京孤立台灣力道增強

中央社／ 台北19日電

南非政府片面要求台灣代表處遷離首都，擅改駐處名稱。美國在台協會今天對此表示失望，並指北京孤立台灣於國際社會的企圖逐漸增強，美方將持續支持台灣，反對任何片面改變現狀的企圖。

繼去年10月首度致函，南非政府今年1月下旬再度致函台灣駐南非代表處，要求今年3月底前遷離首都普利托利亞，更在雙方磋商之際，南非外交部（DIRCO）於今年3月5日在官方網站將台灣代表處名稱自「台北聯絡代表處」（Taipei Liaison Office）更改為「台北商務辦事處」（Taipei Commercial Office）。

美國在台協會（AIT）發言人回覆中央社提問表示，對於報導指出南非政府片面更名，AIT感到失望。台灣是可信賴、理念相近的民主夥伴，且與台灣建立關係的各個國家，其人民都顯著受惠於與台灣的關係。

AIT指出，北京孤立台灣於國際社會的企圖逐漸增強，限制他國與台灣交流的主權決定，包括施壓其他國家與台灣斷交或降級來往層級。

AIT說，面對中國軍事、經濟、資訊以及外交施壓行動，美國將持續支持台灣。美方與國際夥伴們堅定支持台海和平與穩定，反對任何片面改變現狀的企圖。

AIT 南非 美國在台協會

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