柯文哲案4大被告明一起登場 法庭熱度「爆棚」警方已戒備

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉貪案明登場，上午起開始提解威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、前柯辦主任李文宗、柯文哲出庭；柯等4人審判第一次押期到4月1日，法官將一併審理證據調查及有無再羈押必要。

台北地檢署2024年12月26日起訴柯文哲11人，5名羈押被告中，台北市前副市長彭振聲認罪交保，迄今還有沈、應、李、 柯在押，明天「4大被告」同日受審，法庭熱度「爆棚」，唯恐群眾滋事，官方大意不得，今已通知警方部署、戒備。

明天上午由沈慶京首應訊，沈羈押中5次遞狀聲請保外醫治，法院函詢台北看守所、台北醫院查證沈的病況是否適合羈押，目前未有結論；沈否認行賄柯文哲、應曉薇，訴訟策略可能主打爭取保外醫治論述。

之後，應曉薇接續提解出庭，應女本月4日出庭時否認犯罪，辯接受京華城案陳情，是在行使議員職權。

下午法官會提解李文宗出庭，李文宗與柯文哲共犯侵占政治獻金罪，並在柯收賄事證上有答謝行賄人的行為，李已否認犯罪，翻異供述的機會不高。

在李文宗之後，柯文哲於下午3時40分提解出庭，柯移審後以3000萬元、7000萬元交保，但裁定再次羈押禁見。

柯文哲起訴後在交保、抗告、聲押、羈押程序裡迴圈，期間歷經返家探視、奔父喪等，有關檢察官舉證犯罪事實對其不利部分，原本答法含糊，但在經過完整閱卷後，答辯方向應趨清晰而具體，公訴檢方料敵從嚴，在法庭論告「出新招」不無可能。