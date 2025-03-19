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柯文哲政治獻金案 監院裁罰374萬、沒入5579萬

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
柯文哲政治獻金案，監院裁罰374萬元、沒入5579萬元。圖／聯合報系資料照片
柯文哲政治獻金案，監院裁罰374萬元、沒入5579萬元。圖／聯合報系資料照片

監察院今天表示，監院廉政委員會今天審議通過「113年總統、副總統選舉擬參選人柯文哲吳欣盈政治獻金會計報告書收支情形」之查核報告，柯文哲裁處罰鍰374萬元、沒入5579萬3888元，簽證會計師端木正移付懲戒；吳欣盈免罰。

監察院表示，經廉政委員會認定，本案會計報告書違反政治獻金法情形，包括募款演唱會售票及透過木可公司販售競選小物，合計4067萬餘元故意匿未申報，另有虛報1筆收入及86筆無交易事實等虛報支出，總計2463萬餘元，因故意申報不實收支金額達6530萬餘元，違反政治獻金法第21條第1項規定情節重大，依行政罰法第18條規定加重處罰，決議裁處罰鍰180萬元，併沒入匿未申報之收入4067萬餘元。

監察院指出，柯文哲故意違反法定支出項目，以4筆高額授權費名義，給付木可公司計1500萬元，同樣違反政治獻金法第23條第1項規定之情節重大，這部分裁處罰鍰180萬元併沒入違法支出金額1500萬元。關於未盡查證義務收受不符規定之政治獻金，未於申報截止日前辦理返還或繳庫部分，決議裁處罰鍰8萬元併沒入11萬餘元；柯文哲收受164筆政治獻金逾15日始存入專戶部分，則裁處罰鍰6萬元。

監察院表示，柯文哲政治獻金案合計裁處罰鍰374萬元併沒入5579萬3888元。另查出捐贈者違法部分，有營利事業於捐贈時其主要成員之董事長為外國法人，違反外資不得捐贈之規定、個人對同一組擬參選人於同一年度捐贈總額超過法定10萬元之限額等違法捐贈行為，監察院也分別依法裁罰。

監察院指出，該案查核範圍，是針對柯文哲設立政治獻金專戶於2023年5月20日起至2024年2月12日止，在可收支期間之政治獻金會計報告書收支申報。至於柯文哲於2022年底，在法定可收受政治獻金期間前，收受林姓等3人之政治獻金、柯文哲代收多筆他人捐贈台灣民眾黨之政治獻金、木可公司代收政黨YT頻道抖內等涉有違反政治獻金法之爭議，均行另案辦理。

吳欣盈 政治獻金 柯文哲

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