副總統肯定傑青獎得主是青少年典範 盼志工精神相傳

副總統蕭美琴今天接見傑青獎得獎人，肯定得獎人以具體行動展現對社會的關懷與付出，是青少年的典範；未來政府會做最好的後盾，希望每個人發揮良善的力量，讓志工精神代代相傳。

副總統上午接見「第31屆全國大專院校傑出服務性社團暨社團領袖傑青獎」得獎代表、指導老師及國際傑人會中華民國總會重要幹部，她致詞時表示，歷年來總統或副總統都會接見傑青獎得獎人，表達肯定與鼓勵，盼讓更多年輕人了解、投入志工服務工作。

副總統說，這屆傑青獎得主歷經千挑萬選，所投入的領域包含偏鄉輔導、教育、陪伴及偏鄉醫療支援，大家用愛心與專業的付出，激勵台灣偏鄉兒童，以具體行動展現對社會的關懷與付出，可說是青少年的典範。

副總統認為，國家能否進步很重要的一項元素，就是年輕人對未來有否抱存希望、是否認同憑藉自己的努力能成就社會的美好。日前她接見青少年志工菁英獎得主，看到年輕人付出自己的專業、時間，關懷有需要的人，成就更好的自己，精神難能可貴。

她提到，過去也曾在台灣偏鄉服務，了解到社會上還有許多需要被照顧的民眾，除了要讓政府的資源能夠到位，更希望每個人都能發揮良善的力量，持續拓展服務的觸角。未來大家在志工工作上，或是在創新、發掘、解決問題的過程中，政府都會做大家最好的後盾。