國民黨反戒嚴、廢死公投擬逕付二讀 黃國昌：樂觀其成

針對國民黨提出反廢死、反戒嚴公投，民眾黨主席黃國昌今天表示，看完國民黨的公投案主文，確實是很多台灣人民的心聲，只要是有助於人民實際表達意見、真正行使國家主人的權利，站在民眾黨的立場是樂觀其成。

國民黨主席朱立倫先前舉行記者會，宣布即將推出反廢死、反戒嚴公投，立法院程序委員會昨天開會，經過表決送交立法院會處理。國民黨團書記長王鴻薇今天受訪時說，國民黨團準備要在周五院會直接處理，同時也希望得到民眾黨團支持。

民眾黨下午舉行黨政聯繫會議，黃國昌會後受訪時表示，針對整個公投案的時程，未來還可以進一步討論，如果國民黨團要提到立法院會處理，逕付二讀就會進入1個月協商冷凍期，「實際上的進度，遠比大家想像要慢非常多，這是台灣立法院特有的程序。」

黃國昌說，自己看完國民黨團的公投主文，確實是非常多台灣人民的心聲，民進黨過去擁抱公投，並且將其視為神主牌，現在怎麼會怕成這樣。

黃國昌也說，接下來在公投議題的處理，「民眾黨會提出在政治議程上面的設定」，對於另外一個在野黨提出的公投題目，只要是有助於人民實際表達意見、真正行使國家主人的權利，站在民眾黨的立場都是樂觀其成。