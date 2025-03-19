聽新聞
0:00 / 0:00
國民黨反戒嚴、廢死公投擬逕付二讀 黃國昌：樂觀其成
針對國民黨提出反廢死、反戒嚴公投，民眾黨主席黃國昌今天表示，看完國民黨的公投案主文，確實是很多台灣人民的心聲，只要是有助於人民實際表達意見、真正行使國家主人的權利，站在民眾黨的立場是樂觀其成。
國民黨主席朱立倫先前舉行記者會，宣布即將推出反廢死、反戒嚴公投，立法院程序委員會昨天開會，經過表決送交立法院會處理。國民黨團書記長王鴻薇今天受訪時說，國民黨團準備要在周五院會直接處理，同時也希望得到民眾黨團支持。
民眾黨下午舉行黨政聯繫會議，黃國昌會後受訪時表示，針對整個公投案的時程，未來還可以進一步討論，如果國民黨團要提到立法院會處理，逕付二讀就會進入1個月協商冷凍期，「實際上的進度，遠比大家想像要慢非常多，這是台灣立法院特有的程序。」
黃國昌說，自己看完國民黨團的公投主文，確實是非常多台灣人民的心聲，民進黨過去擁抱公投，並且將其視為神主牌，現在怎麼會怕成這樣。
黃國昌也說，接下來在公投議題的處理，「民眾黨會提出在政治議程上面的設定」，對於另外一個在野黨提出的公投題目，只要是有助於人民實際表達意見、真正行使國家主人的權利，站在民眾黨的立場都是樂觀其成。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言