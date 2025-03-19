吳志中與德國副議長視訊 盼續建經濟合作模式

外交政次吳志中18日與德國國會副議長瑪格娃斯舉行視訊會議，吳志中表示，台積電赴德投資，相信兩國能持續創造良好經濟及科技合作模式；瑪格娃斯則說，台德是「民主夥伴」，也是「價值夥伴」，樂意持續協助雙邊交流。

外交部今天發布新聞稿指出，外交部政次吳志中與德國國會副議長瑪格娃斯（Yvonne Magwas）於18日台灣時間下午5時舉行視訊會議，雙方就德國國會大選、台德雙邊關係及俄烏戰爭等議題交換意見。

吳志中代表外交部長林佳龍，感謝瑪格娃斯長期關注與支持台灣的情誼，並向她所屬的德國基民黨（CDU）及黨主席梅爾茨（Friedrich Merz，另譯：梅茨）贏得本屆德國國會大選表達恭賀之意。

吳志中另指出，台積電已在德國進行投資，相信未來台德兩國在此基礎上，定能持續創造良好的經濟及科技合作模式。此外，德國目前是支持「世界衛生組織」（WHO）最重要的國家之一，台灣將持續與德國密切合作，為國際公共衛生做出貢獻。

瑪格娃斯則表示，德國國會將審議國防及基礎建設相關的重要法案，當前歐洲國家必須強化自我防衛力量以對抗威權主義擴張，民主國家也須更團結，共同守護自由民主價值。

瑪格娃斯說她來自薩克森邦，感謝台積電在該邦德勒斯登投資，不但帶動雙邊經濟合作及人民互動交流，更證明台德是「民主夥伴」，也是「價值夥伴」，樂意持續協助台德雙邊交流。