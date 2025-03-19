賴總統重申：中國是反滲透法所定義的「境外敵對勢力」

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中執會表示，中國對台文攻武嚇不斷，統戰滲透也越來越嚴重，是我國反滲透法所定義的「境外敵對勢力」。政府必須採取更積極的作為，保護珍視的自由、民主和生活方式。

賴清德13日召開國安高層會議，會後表示，根據多年來中國對台灣的文攻武嚇與統戰滲透，完全符合反滲透法的定義，中國是台灣境外的敵對勢力，並提出國安5大威脅，及17項因應策略，全面緊縮兩岸交流。

賴總統今天除了重申國安會議後論調，也表示，提出17項因應策略，希望整合各部會力量，以積極作為、採取相應防範措施，確保國家主權不受侵害。其中，全面檢討修正「軍事審判法」引起社會的關注，要再次向全體國人報告，去年因共諜案起訴人數共64人，有66%是現役和退役軍人。

賴總統指出，這次的檢討修正，是針對現役軍人涉犯叛亂、洩密、利敵、廢弛職務等軍事犯罪的刑事案件，才使用軍事審判，對廣大的一般民眾、以及軍中人權，絕不會有任何影響、更不會有任何傷害、更不是戒嚴。

賴總統說，國軍是面對中國威脅的最前線，更是守護國家最重要的力量。民進黨政府，一路走來，都以堅定承諾和實質行動，持續提升國軍的待遇和戰力。同時，面對現役、退役極少數軍人，被中國收買、出賣情報，甚至組建武裝力量，計畫傷害自己的同袍、國家和國人的行為，政府也必須透過具體作為，來因應和防堵。

賴總統表示，G7外長會議上周發表了聯合聲明，再次強調維護台海和平穩定的重要性，除了重申反對任何單方面以武力或脅迫改變現狀的企圖，也支持台灣有意義參與國際組織。台灣作為國際社會負責任的一員，維持和平自由的現狀，是首要目標、也是一貫做法。

賴總統指出，將持續與友盟國家加強合作，共同維護印太地區的自由開放、堅定守護自由民主等普世價值，並攜手打造「非紅供應鏈」，提升民主陣營的經濟韌性。

依據反滲透法第 2 條，該法中對「境外敵對勢力」定義為：指與我國交戰或武力對峙之國家、政治實體或團體。主張採取非和平手段危害我國主權之國家、政治實體或團體，亦同。